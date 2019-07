Ben Oni Ardelean, oameni noi PNL "E un lucru bun ca vin oamenii noi. Cand am adus acel cod draconic de corectitudine etica, au plecat multi din vechea garda si am fost un pic destabilizati, politic vorbind. Am adus aceste fete noi care nu stiu aceste jocuri politice care ar trebui sa ne aduca electorat si voturi in plus. Pe termen lung, cred insa ca am castigat. Deci cred ca asta a fost un lucru bun si sper sa nu ne oprim aici, sper sa fie un proces continuu de reforma", a declarat Ben Oni Ardelean, in emisiunea "Punctul de Intalnire". Unul dintre oamenii noi adusi in partid a fost chiar varful de lance de la… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

