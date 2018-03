Stiri pe aceeasi tema

- Mama a unui baiețel, Nadine a renunțat definitv la muzica. Vedeta spune ca la 41 de ani nu se mai vede pozand ca o diva. In ultimii ani, viața lui Nadine s-a schimbat radical. Mulatra care facea furori cu Școala vedetelor este acum implinita pe plan personal. Este casatorita cu Dragoș Apostolescu, de…

- Este bomba in showbiz! Diana, fosta concurenta la "Insula Iubirii", este insarcinata. Tanara a facut anuntul pe o retea de socializare, acolo unde a postat si o imagine cu burta de gravida.

- Nicolae Guța pare sa fie intre ciocan și nicovala cand vine vorba de divorț. Iar asta pentru ca, deși iși dorește din tot sufletul sa se desparta pe cale legala de Cristina, are un mare impediment in fața lui.

- In sedinta Comitetului Executiv National al PSD de vineri, in care s-au validat candidaturile din Congresul de sambata, Liviu Dragnea si-ar fi acuzat unii colegi ca dau informatii "pe surse" la presa si chiar fotografii. Ca sa se apere, cei acuzati de liderul PSD, și-au pus telefoanele pe…

- Cel mai ”interesant” scandal din lumea mondena romaneasca a avut loc in urma cu cateva zile și a avut toate ingredientele necesare pentru a deveni unul de pomina. Femei frumoase și infuriate, fotbaliști, barbați duri, injuraturi, bataie, paruiala, mese rasturnate, sticle care zburau in toate parțile…

- Crescactorii romani de albine pot obtine fonduri nerambursabile prin doua linii de finantare din Programul National de Dezvoltare Rurala, informeaza joi Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), printr-un comunicat de presa.

- Vrea, nu vrea, Laurette, deși maritata, se trezește in tot felul de scandaluri conjugale care mai de care mai dificile. Iar acum, de curand, o serie de zvonuri cat se poate de credibile au ajuns in lumea mondena și, intamplator sau nu, o privesc pe frumoasa care, de-a lungul vremii, a facut furori in…

- Diana și Aurel de la “Insula Iubirii” s-au desparțit. Fostul iubit al Alexandrei, cea alaturi de care a mers in Thailanda, a confirmat acest lucru in direct la tv, deși Diana a negat acest lucru, spunand ca ei sunt inca impreuna. „Da, sunt singur. Ma gandesc in primul meu la mine. Vreau sa-mi fac ordine…

- Roxana Dobre ar trebui, teoretic macar, sa treaca prin momente minunate in aceasta perioada. Dar, din pacate, frumoasa partenera de viața a lui Florin Salam are parte de momente delicate din cauza poftelor de graviduța pe care le simte.

- Actorul Cuzin Toma, alias „Firicel” din „Las Fierbinti”, a fost prins de procurorii DIICOT și s-a ales cu dosar penal, pentru detinere de substante interzise. Dupa o ancheta ampla, DIICOT a decis, recent, sa renunte la acuzatii, motivand ca ”in cauza nu exista interes public in urmarirea in continuare…

- Victor Slav trece prin momente cat se poate de delicate. Iar motivele sunt cat se poate de serioase. Astfel, dupa ce el a ajuns pe mainile chirurgilor din cauza unei fracturi pe care a facut-o pe partie, cea mai importanta femeie din viața lui sufera de probleme cat se poate de grave.

- Cristian Borcea pare sa fie din ce in ce mai aproape de a-și relua viața, in libertate. Iar asta pentru ca, peste mai puțin de doua luni, fostul acționar dinamovist are toate șansele sa fie eliberat condiționat. Iar pentru acel moment, pare-se, el i-a facut cateva cereri Alinei vidican, fosta lui soție.

- Relația dintre Roxana Dobre și Florin Salam este, in aceasta perioada, cat se poate de buna intre ei, mai ales ca frumoasa bruneta este insarcinata cu cel de-al treilea copil al lor. Cu toate acestea, cei doi mai au, inca, mici ”frecușuri” cand vine vorba de restul familiei.

- Chiar daca se aflata dincolo de Ocean, unde s-a stabilit in urma cu ani buni, Monica a aflat de tragedia abatuta asupra familiei Anastasiei Cecati, tanara actita si model ucisa de partenerul de viata. Intr-un scurt mesaj postat in dreptul ultimei imagini pe care Anastasia o publicase pe Instagram, romanca…

- In plin divorț, Nicolae Guța pare sa fi renunțat, definitiv, la tentațiile pe care frumusețile Bucureștiului i le pot oferi. Și, evident, la momentele in care, fermecat de vreo domnișoara cu forme pline, ar incepe sa ii șopteasca, la ureche, vorbe dulci, preferand sa se ”orienteze” spre prima lui iubire.

- Monica Niculescu a avut o revenire fabuloasa in primul set al meciului cu Caroline Wozniacki si, mai mult decat atat, a reusit s-o scoata din sarite pe daneza lider mondial. La 4-4, dupa o serie de trei game-uri a romancei, "Caro" a oprit meciul pentru a se certa cu arbitrul de scaun, invocand sunetele…

- Avem informatii exclusive despre evenimentul din viata lui Victoras Micula si aleasa inimii sale, Ozana Puscas. Dupa ce fiul de milonar a anuntat cu surle si trambite pe retelele sociale ca s-a casatorit, Spynews.ro va ofera in exclusivitate informatii noi despre ceremonie.

- Presupusa idila dintre Catalin Cazacu si Claudia Pavel (Cream), in cadrul show-ului Exatlon, a uimit pe multa lume, dar cea mai socata a fost iubita sportivului, Ana Roman, care s-a confesat pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA , si a dat de gol relatia dintre cantareata si nimeni altul decat…

- Revenirea lui Cristi Borcea la Dinamo este, la ora actuala, cel mai fierbinte subiect din fotbalul autohton, mai ales ca, de-a lungul ultimei perioade, au ieșit la iveala tot felul de discuții pe aceasta tema, implicand nume mari din lumea sportului. Cu toate acestea, pare-se, nu Cristi este cel care…

- Familia Regala a Romaniei s-a aratat impresionata de prestatia cantaretului Tavi Clonda, care a participat la Eurovision Romania 2018 cu o piesa dedicata regelui Mihai I, si a postat un mesaj de multumire pe pagina oficiala de Facebook.

- Dupa ce Ben, fostul concurent de la "Insula Iubirii" a vorbit despre relatia Dianei si a lui Aurel, cei doi iubiti au fost invitati, marti seara, in emisiunea "Agentia Vip", acolo unde au tinut sa comenteze declaratiile facute de acesta.

- Sa ajungi in spatiu ori sa urci Everestul pare o misiune mai simpla decat sa vaslești peste Atlantic, daca ne raportam la numarul celor care au reușit sa faca acest lucru! Patru romani au atins aceasta performanța dupa aproape 40 de zile de vaslit pe Ocean.

- Dupa o sarcina care i-a adus 17 kilograme in plus si despartirea de iubitul sau, Siobhan Thornton a reusit sa revina la greutatea normala folosind un ingredient la indemana oricui.Acumulase 17 kilograme si era in pragul de a fi diagnosticata cu diabet.In timpul sarcinii consumase aproape zilnic produse…

- Un nou scandal e pe cale sa izbucneasca? Relația dintre Diana și Aurel, foști concurenți la "Insula Iubirii" a starnit o mulțime de controverse chiar și in randul ispitelor. Maria Ilioiu a facut un atac dur la adresa brunetei.

- Presedintele SUA, Donald Trump, si congresmeni republicani au publicat vineri seara un memorandum controversat care contine informatii clasificate, argumentand ca documentul demonstreaza ca FBI foloseste in scop politic investigatia in cazul ingerintelor Rusiei.

- Gabriela Cristea pare sa fie extrem de preocupata de doua lucruri. In primul rand, de fiica ei și a lui Tavi Clonda pe care, cu siguranța, o crește exemplar. Iar pe locul al doilea pare sa fie interesata pana peste poate de Bianca Dragușanu, frumoasa vedeta care i-a luat locul in emisiune.

- Divorțul dintre Nicolae Guța și Cristina, blondina cu care s-a iubit aproape 2 ani, a luat din ce in ce mai mult contur. iar acum, pare-se, totul a fost stabilit, cei doi urmand sa iși spuna ”Adio”, la modul oficial, la sfarșitul acestei luni.

- Robert, fost concurent la "Insula Iubirii", si-a speriat prietenii de pe retelele de socializare cu o fotografie in care apare masina lui, rasturnata. Medana, sotia lui, a reactionat imediat cand a vazut imaginea.

- Cel mai nou cuplu de la „Insula Iubirii face furori”! Diana danseaza lasciv alaturi de Aurel si par mai fericiți ca niciodata. Amețit de muzica sau poate de iubire, Aurel ingenuncheaza in fața Dianei și o aplauda.

- Divorțul dintre Nicolae Guța și Cristina pare sa se complice din ce in ce mai mult. Iar asta, pare-se, din cauza Cristinei care pare decisa sa ii transforme viața manelistului intr-un adevarat calvar.

- Alina Vidican pare sa fi rezolvat problema care il deranja cel mai mult pe Cristian Borcea. mai exact, ea a decis, de ceva vreme deja, sa respecte, la ”litera”, contractul divorțului dintre ei doi.

- Laura Dinca este mai decisa ca niciodata sa devina mama. Ba chiar mai mult decat atat, ea este hotarata sa faca acest pas cat mai repede, dorindu-și din tot sufletul sa se bucure, alaturi de Cristi Boureanu, de senzația de a forma, cu adevarat, o familie.

- Divorțul dintre Nicolae Guța și Cristina, la doar 6 luni de la casatorie, a devenit, deja, inevitabil. Și, așa cum e de așteptat, intre cei doi s-au discutast detaliile desparțirii, blonda reușind sa devina o femeie care, probabil, va fi ținta vanatorilor de zestre.

- Lumea manelelor se pregatește pentru unul dintre evenimentele care, cu siguranța, va fi de pomina pentru cei din acest domeniu. Iar asta pentru ca fiul unuia dintre cei mai cunoscuți artiști de la noi se pregatește sa faca pasul cel mare.

- Un barbat din Republica Moldova stabilit in Canada a realizat un film animat in 3D dupa poezia Luceafarul, de Mihai Eminescu.In cautarea unei vieți mai bune, Ion Cebotari, impreuna cu sotia si cei 2 copii a emigrat in 2016 in Canada.

- Diana si Aurel de la" Insula iubirii" au luat prin surprindere pe toata lumea in momentul cand au anuntat ca formeaza un cuplu. Fostii concurenti au vorbit despre parerile pe care le aveau unul despre celalalt, iar la un moment dat s-au si sarutat in platoul unei emisiuni tv. Printre altele, i-au…

- Diana și Aurel, fostul iubit al Alexandrei, de la “Insula Iubirii” formeaza un cuplu. Cei doi au fost invitați in cadrul emisiunii de la Antena Stars, unde și-au recunoscut public relația. Alexandra, fosta iubita a lui Aurel a avut o intervenție telefonica, in direct la tv și a șinut sa ii felicite…

- Autoritațile din Galați sunt in mijlocul uni scandal internațional din cauza proiectului care prevedea construirea unui tunel pe sub Dunare. In urma cu ceva timp se discuta despre ideea construirii unui tunel pe sub Dunare . Ideea a fost, insa abandonata. Acum este scandal la Galați, iar proiectul tunelului…

- La scurt timp dupa ce ispita Nicoleta le-a aratat tuturor ca si-a acoperit tatuajul facut in Thailanda alaturi de Catalin, tanarul a reactionat. Blondina a preferat sa isi acopere acel desen cu altceva, iar el s-a filmat cantand.

- Impacarea dintre Florin Salam și Roxana Dobre nu a fost chiar atat de ușoare precum a parut in fotografiile aparute. iar asta pentru ca, spun sursele noastre, Florin a avut o serie de condiții cat se poate de stricte in aceasta privința.

- Relația dintre Nicolae Guța și Cristina, soția acestuia, pare sa fi reintrat intr-o pasa cat se poate de buna. Iar acum, dupa certuri fara sfarșit, cei doi par sa se iubeasca mai mult ca oricand. iar motivele sunt lesne de ințeles.

- Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea coruptiei si petitii, condusa de senatorul PNL, Iancu Caracota, a fost sesizata de jurnalista Onelia Pescaru, din Brașov, in legatura cu ancheta desfașurata de catre IPJ Brașov, ISU Brașov și de catre un expert privind incendierea autoturismului, aflat…

- Poveste „de film” cu o fosta jucatoare a echipei de baschet feminin a Aradului in prim-plan. O baschetbalista extrem de indragita de suporterii echipei ICIM. Frumoasa, serioasa, inteligenta: Jence Rhoads. Inceputul Jence Rhoads s-a nascut in 31 decembrie 1988 in Slippery Rock, SUA,…

- Se cunoaște deja ca Diana și ispita Andy au avut o relație, nu foarte lunga, insa oare acesteia i s-a facut dor? Fotografia pe care a postat-o Diana pe rețelele de socializare a starnit reacția internauților.

- Kinga Sebestyen, celebra antrenoare de Kangoo Jumps, ne impartaseste meniul pe care il va pregati de sarbatori anul acesta pentru intreaga familie. Sfaturile ei ca antrenor de fitness e sa mancam perparate pe cat posibil usoare, sa inlocuim carnea de porc cu cea de pui sau de curcan si sa consumam multe…

- Momente grele pentru una dintre cele mai frumoase femei care apar la televizor. Iar asta pentru ca, zilele trecute, Bianca, vedeta unui reality-show de mare succes, ”Temptations Island - Insula Iubirii”, a ramas singura.

- Ion Iliescu este, cu siguranța, unul dintre cele mai controversați oameni politici de la noi, iar rolul sau de la Revoluția din 1989 nu poate fi negat, chiar daca este extrem de discutat și disputat de istorici.