Stiri pe aceeasi tema

- Fumați? Vreți sa continuați acest obicei? Mai gandiți-va! Un doctor pneumolog din Timișoara va „taie pofta”. Sa incepem cu mai multe riduri pe care le fac fumatorii, cu infecțiile pulmonare și pneumoniile de care fumatorii se imbolnavesc de trei ori mai repede, sa mai vorbim de faptul ca dependența…

- Lungmetrajul „Tripla Frontiera/ Triple Frontier”, regizat de J.C. Chandor, cu Ben Affleck in rol principal, va fi lansat de Netflix pe 13 martie, scrie news.ro.Filmul de actiune este realizat dupa o poveste a lui Mark Boal (premiat cu doua premii Oscar pentru „The Hurt Locker”, 2008), care…

- Dependența de Internet este tratata in clinici, la fel ca cea de alcool sau de droguri / Dependența de Internet este inclusa în categoria celor mai grave tulburari mintale pe care le poate avea omul. De aceasta parere este psihologul Zinaida Gribincea, care a relatat în studioul Radio…

- Dr. Ismael Labrador, in varsta de 56 de ani, este patronul mai multor clinici de medicina estetica din Miami. Acesta nu a devenit faimos din cauza modificarilor spectaculoase pe care le-a facut, ci din cauza ca a ieșit la iveala faptul ca opt femei și-au pierdut viața dupa ce au apelat la serviciile…

- Reprezentantii averii lui Michael Jackson au denuntat documentarul "Leaving Neverland", care a avut premiera, vineri seara, la Festivalul de Film de la Sundance, numindu-l "genul de asasinat de tip tabloid pe care Michael Jackson l-a indurat in viata, si acum dupa moarte", noteaza The Hollywood Reporter.

- Kate Moss a reușit sa renunțe la bautura și sa revina pe calea cea buna. Dupa ani de zile in care s-a luptat cu dependențele, cea care odinioara facea furori cu trupul ei de felina pe podium, s-a transformat radical.

- Poliția Romana și Ursus Breweries relanseaza, de Sarbatori, aplicația Zero la Mie, prin care utilizatorii care au consumat alcool pot afla timpul estimativ in care vor ajunge din nou la 0‰ alcool in... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Johnny Depp a renunțat la droguri și alcool și chiar a fost internat la un centru de dezintoxicare. Iar acum pare a fi intr-o forma buna, cum nu a mai fost vazut in ultimii ani. In ultimii doi ani actorul a trecut printr-o perioada dificila și s-a refugiat in droguri și alcool imediat dupa ce a divorțat…