Stiri pe aceeasi tema

- Campioana Serbiei si-a invitat, la prima aparitie in Champions League, aproape toata echipa care castiga CCE in '91, lucru pe care Becali nu l-ar putea face din cauza relatiilor proaste pe care le are cu gloriile clubului. Steaua Rosie Belgrad a disputat primul meci in Champions League, marti seara,…

- Vladan Milojevici le-a spus jurnaliștilor dupa intoarcerea in Liga: "Nu cautam scuze, dar noi nu jucam in aceeași curte cu Liverpool, PSG sau Napoli". Intr-o situație dificila a fotbalului sarb, Steaua Roșie s-a calificat din nou in Champions League, dupa 26 de ani. ...

- Miodrag Belodedici (54 de ani) ramane un zeu la Steaua Rosie Belgrad si, alaturi de echipa care a castiga Cupa Campionilor Europeni in 1991, a facut un tur de onoare inainte de partida din Liga Campionilor dintre Steaua Rosie Belgrad si Napoli, scrie Prosport.

- Steaua Roșie Belgrad a revenit in Liga Campionilor, iar acest lucru a fost sarbatorit cum se cuvine de patimașii fani sarbi. A fost o atmosfera superba la meciul cu Napoli, unul incheiat cu un rezultat mare pentru gazde, 0-0. Coregrafia de la startul partidei a fost una impresionanta.

- Daca Liga Campionilor ar permite accesul in grupe, componenta acestora ar fi cu totul alta fata de ceea ce avem in acest nou sezon. Si, cu certitudine, Steaua Rosie Belgrad nu ar rata vreo editie. Sarbii au intrat pentru prima data in fata grupelor dupa operatiunea de...

- Fostul mare fotbalist Miodrag Belodedici este foarte discret și apare rar in public, preferand sa stea departe de lumina reflectoarelor și sa iși vada liniștit de viața sa. Miodrag Belodedici este unul dintre numele grele ale fotbalului romanesc, component al generației de aur . Ajuns la 54 de ani,…

- Romania va juca din nou pe stadionul Steaua: ”Abordarea noastra este de a evolua acolo unde infrastructura permite”. Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a anuntat, marti, ca echipa nationala a Romaniei va juca si pe noul Stadion Steaua ce urmeaza a fi construit in vederea organizarii…

- Un alt roman care va evolua in aceasta seara va fi Razvan Marin, scrie digisport.ro. Echipa sa, Standard Liege, va evolua in deplasare, la Amsterdam, impotriva lui Ajax. In tur, partida s-a terminat, de asemenea, la egalitate, 2-2. Citeste si Biletul zilei Pariuri1x2.ro. Am pregatit pronosticurile…