Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana i-a condamnat luni pe șeful Direcției de Informații (GRU), pe adjunctul sau, dar și pe doi agenți gasiți responsabili pentru otravirea fostului agent dublu Serghei Skripal cu agent neurotoxic în martie 2018, în Salisbury, Regatul Unite, relateaza AFP. Consiliul de miniștri…

- Rusia ar avea legatura cu alte doua asasinate comise in ultimii ani in Marea Britanie, potrivit noilor probe descoperite de anchetatorii britanici care se ocupa de ancheta in cazul otravirii fostului spion dublu rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia in martie la Salisbury

- Politia britanica a difuzat alte imagini inregistrate in care apar doi suspecti in cazul otravirii cu Noviciok a fostului agent rus Serghei Skripal si a fiicei lui, Iulia, la inceputul lui martie la Salisbury, in sudul Angliei, relateaza AFP preluata de Agerpres. Imaginile de pe camere de supraveghere,…

- Rusia a elaborat un proiect legislativ vizând împiedicarea scurgerilor de date personale din cadrul institutiilor publice, dupa ce în spatiul public au aparut detalii ale unor presupusi agenti de informatii, care ar fi fost implicati în operatiuni clandestine în strainatate,…

- Korobov a lucrat in cadrul informatiilor militare din 1985 si a ocupat diverse posturi, pana la numirea sa ca sef al GRU in 2016 printr-un decret prezidential, a adaugat agentia rusa. Ca sef al GRU, el a fost sanctionat pe 15 martie de administratia americana, impreuna cu alte 12 persoane, pentru…

- Rusia a scos luni de la naftalina Dosarul Serghei Magnitski pentru a acuza un finantist britanic, critic virulent al Kremlinului, ca ar fi ordonat otravirea cu o substanta chimica a fostului jurist Serghei Magnitski, decedat in arest preventiv dupa ce a fost batut si nu i s-au acordat deliberat ingrijirile…