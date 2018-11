Stiri pe aceeasi tema

- Un pilot al unui avion de linie a fost prins cu o alcoolemie de noua ori mai mare decat limita maxima admisa. Pilotul a fost condamnat joi, la 10 luni de inchisoare, dupa incidentul care a avut loc in luna octombrie. Katsutoshi Jitsukawa, in varsta de 42 de ani, urma sa se urce in cabina unui avion…

- Ianna Novac, Marcel Pavel și Nicolae Voiculeț au facut un spectacol de excepția in atmosfera incarcata de frumusețe și istorie a Ateneului Roman, un simbol al culturii și identitații romanești, unde Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni a organizat Gala 100 pentru Centenar. „A fost o seara cu o…

- Zilele trecute, Corina s-a facut din nou remarcata, la Elle Style Awards 2018, printr-o ținuta inedita și nu numai. Corina Bud a fost cea care i-a inmanat colegului sau, Carla’s Dreams, din industria muzicala un premiu in cadrul unui eveniment la care amandoi au luat parte. Vazand ca interpretul nu…

- Emoțiile cresc, in aceasta seara, de la ora 20.00, la Antena 1, cand echipa Deliei intra in etapa de Bootcamp ”X Factor”, iar jurata are planuri mari cu cei zece concurenți din grupa de adulți. Cum nu e loc de prea multa modestie, Delia a marturisit ca anul acesta are pe mana o echipa ”bomba” și spera…

- Delia, Horia Brenciu, Stefan Banica si Carla’s Dreams si-au facut echipele pentru Bootcampul din cel de-al optulea sezon ”X Factor”. Vineri, de la ora 20.00, la Antena 1, grupa de fete sub 24 de ani intra prima in Bootcamp, alaturi de mentorul Stefan Banica.

- Dansul a fost laitmotivul ultimei ediții de audiții din acest sezon ”X Factor”, iar de vinerea viitoare, Delia, Ștefan Banica, Carla’s Dreams și Horia Brenciu iși vor prezenta echipele alaturi de care intra in Bootcamp-ul celui de-al optulea sezon ”X Factor”.

- Cei patru jurați, dar și publicul au parte de o mulțime de surprize și momente pline de umor in cadrul celei de-a noua ediție X Factor, difuzata diseara, de la ora 20.00, la Antena 1. Carla’s Dreams marturisește cu aceasta ocazie ca a fost cucerit de una dintre concurente. Lavinia Dalea are 34 de ani…