- A incasat premiul in valoare de 100.000 de Euro Filipineza Bella Santiago este castigatoarea X Factor 2018 si a premiului in valoare de 100.000 de Euro. Artista a reusit duminica seara sa ii cucereasca din nou atat pe juratii „X Factor”, cat si publicul cu piesa „Fata verde”, cantata alaturi de Tavi…

- Romanii sunt cei mai religiosi dintre europeni, 55% dintre ei declarandu-se ”foarte religiosi”, releva un studiu realizat de Pew Research Center, dat publicitatii, preluat de dpa si citat de Antena3. Conform profilului de tara prezentat de Pew Research Center, 50% dintre romani (locul al 4-lea) declara…

- Romanii sunt cei mai buni la numarat eșecuri. La contabilizat ratari pentru calificari. La adunat motive pentru care „nu se face nimic". Sau, cel puțin așa spune presa despre romani. Cristian Coman, jurnalist cu 25 de ani experiența in presa, la Pro TV, Realitatea TV, Antena 1 si TVR 1, acum senior…

- Moment dificil in echipa lui Ștefan Banica, vineri, de la ora 20.00, la Antena 1, in prima seara de Bootcamp din acest sezon! Fosta caștigatoare ”Next Star” Isabela Pamparau primește vești dureroase de acasa, in timp ce ea urca pe scena. La cațiva ani dupa ce a caștigat marele premiu in sezonul 4 “Next…

- Prezentatorul Mihai Bendeac este luat complet prin surprindere vineri, de la ora 20.00, la Antena 1, intr-o noua ediție ”X Factor”, cand mama unei concurente ii explica foarte direct ca i-ar placea sa il aiba ginere. Fara prea multe introduceri, mama concurentei ii va spune acestuia ca il admira foarte…

- Cea de-a opta ediție X Factor, difuzata diseara, de la ora 20.00, la Antena 1, este presarata cu o mulțime de momente neprevazute. Mihai Bendeac va fi protagonistul unei secvențe neașteptate in culisele X Factor.