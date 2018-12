Stiri pe aceeasi tema

- Sefa executivului de la Belgrad si-a exprimat, miercuri, speranta ca tara sa 'nu va fi nevoita niciodata sa recurga la armata', desi exista, in opinia sa, o posibilitate in acest sens avand in vedere vointa Kosovo de a se dota cu propria forta militara, relateaza AFP. 'Sper ca nu va trebui niciodata…

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic a acuzat marti autoritatile kosovare ca vor ''sa alunge poporul sarb din Kosovo'' ridicand o bariera vamala si planificand crearea unei armate, relateaza AFP preluata de Agerpres. Aceste doua decizii ''au drept scop alungarea poporului sarb din Kosovo'',…

- Kosovo va mentine tarifele de 100% la importurile din Serbia atat timp cat Belgradul nu recunoaste Pristina, a declarat premierul kosovar Ramush Haradinaj, sfidand apelurile Uniunii Europene si ale Statelor Unite pentru renuntarea la aceasta masura, transmite Reuters preluata de Agerpres. Guvernul…

- Vucic si premierul sarb Ana Brnabic s-au intalnit cu ambasadorul rus dupa ce trupele ROSU au arestat trei barbati sarbi in nordul orasului Kosovska Mitrovica. In situatia actuala, Serbia va continua sa actioneze intr-o maniera serioasa si responsabila, dar nu mai poate avea incredere in…

- In Europa mai apare o armata. Parlamentul de la Pristina, provincia Kosovo, a aprobat inființarea unei armate de 5.000 de membri. Minoritatea sarba din aceasta entitate nerecunoscuta ca stat de Romania susține ca este o decizie ilegala.