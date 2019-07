Belgradul denunţă ideologia urii, după ce mai multe morminte ortodoxe au fost vandalizate în Kosovo Mai multe morminte dintr-un cimitir ortodox sarb din Kosovo au fost vandalizate, a informat duminica politia kosovara, un nou incident care se adauga tensiunilor dintre Belgrad si Pristina, care au intrerupt de cateva luni dialogul sub egida UE, informeaza AFP.



"Mai multe pietre funerare dintr-un cimitir ortodox din Lipljan au fost devastate de necunoscuti", potrivit unui comunicat al politiei kosovare, care a anuntat ca a declansat o ancheta.



Lipljan este o localitate situata in centrul provinciei Kosovo, unde o mica comunitate sarba traieste alaturi de populatia albaneza… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

