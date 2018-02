Stiri pe aceeasi tema

- In Irlanda de Nord, locul unde se filmeaza scenele care se petrec in Winterfell, fanii au surprins cateva imagini care dezvaluie soarta fortaretei Casei Stark. Mai multi irlandezi au postat pe Twitter filmari si imagini in care Winterfell apare cuprins de flacari. De asemenea, se vorbeste despre cel…

- Razvan Marin (21 de ani) traverseaza cel mai bun moment al carierei și a ajuns, dupa un an petrecut in Belgia, om de baza la Standard Liege și unul dintre preferații fanilor. Mijlocașul central pe care Standard a platit 1,8 milioane de euro este responsabil pentru majoritatea fazelor fixe ale echipei,…

- Standard Liege s-a impus in turul semifinalei Cupei Belgiei, 4-1 cu FC Bruges. Razvan Marin, mijlocașul lui Standard, este in forma maxima și a ajuns la a doua partida consecutiva cu pasa de gol. La 21 de ani, Razvan Marin e mai bun ca niciodata. Intr-o perioada in care Belgia vorbește inca de dezamagirea…

- Ladislau Boloni a facut o analiza a romanilor prezenți in Belgia și considera ca Razvan Marin este unul dintre cei mai buni mijlocași ai campionatului. ...despre Mircea Rednic: "Este un antrenor foarte fin, foarte bun. Este uns cu toate alifiile. Cunoaște jocul. A facut dintr-o echipa anonima una fara…

- U-Banca Transilvania se afla în fața unui meci foarte important pentru calificarea din faza a doua a grupelor FIBA Europe Cup, întâlnind miercuri, 31 ianuarie, pe Belfius Mons Hainaut. Meciul conteaza pentru etapa a 5-a a Grupei L și se va disputa la Sala Polivalenta…

- Plecarea lui Steliano Filip l-a obligat pe Vasile Miriuța sa mute banderola de capitan pe brațul lui Sergiu Hanca. Mijlocașul lui Dinamo are insa viața grea in acest sezon. Vasile Miriuța, antrenorul lui Dinamo, anunța ca Sergiu Hanca ar putea pierde locul de titular in detrimentul lui Gabi Torje, care…

- Ingvar Kamprad, fondatorul Ikea, lider mondial in comercializarea de mobilier si decoratiuni interioare, a murit la varsta de 91 de ani, a anuntat, duminica, filiala suedeza a grupului, pe contul sau de Twitter, transmite AFP. Kamprad a infiintat IKEA la varsta de 17 ani si a transformat-o intr-unul…

- Dorin Rotariu a marcat pentru Mouscron. Fostul dinamovist de la formatia antrenata de Mircea Rednic a stabilit scorul final al meciului cu Mechelen, 2-0. Acesta este al cincilea gol reusit de Dorin Rotariu pentru Mouscron, formatie pentru care evolueaza sub forma de imprumut, el fiind jucatorul lui…

- Dorin Rotariu a dat campionatul romanesc pe cel al Belgiei, unde a ajuns, in prezent, sub comanda lui Mircea Rednic, la Royal Excel Mouscron, dupa ce initial a fost la Club Brugge. Tatal sau, Ilie Rotariu (foto, in stanga), a spus ca jucatorul de 22 de ani se simte foarte bine in strainatate. Dorin…

- Simona Halep (1 WTA) a invins-o clar pe Karolina Pliskova (6 WTA) și s-a calificat in premiera in semifinalele turneului Australian Open, unde va juca impotriva lui Angelique Kerber .Citește și: Simona Halep, ridicata IN SLAVI in presa internaționala, dupa ce a 'distrus-o' pe Pliskova: 'Masina…

- Razvan Marin, mijlocașul celor de la Standard Liege,a continuat și in aceasta seara evoluțiile bune din ultima perioada. Romanul a pasat decisiv la unul dintre golurile echipei sale in victoria cu Eupen, 3-2. Eupen a deschis scorul in minutul 13, prin Leye, dar Standard a egalat doua minute mai tarziu…

- Deși relațiile dintre Cristiano Ronaldo și conducerea lui Real Madrid s-au racit, existand și zvonuri ca portughezul ar putea pleca de pe "Santiago Bernabeu" la vara, Zinedine Zidane (45 ani) l-a asigurat pe numarul 7 al galacticilor de tot sprijinul sau. "Nu imi pot imagina un Real Madrid fara Ronaldo,…

- Actrita Meghan Markle, viitoarea sotie a printului Harry, s-a conformat unei reguli nescrise a familiei regale britanice si si-a sters toate conturile de pe retelele de socializare, informeaza rtl.fr. Fanii actritei din serialul ''Suits'' si cei care o vor iubi in noul…

- Trupa britanica Radiohead o da in judecata pe artista americana Lana Del Rey, pe care o acuza de plagiat. Del Rey a confirmat pe contul ei de Twitter ca va exista un proces. Pe scurt, tipii de la Radiohead o dau in judecata pe Lana, pe motivul ca piesa acesteia, „Get Free“, lansata in 2017, seamana…

- Lukas Podolski, care joaca in Japonia in prezent, a decis sa-si deschida acest restaurant dupa ce a evoluat in Turcia, la Galatasaray (2015-2017). Sute de fani s-au strans in fata restaurantului cu cinci ore inainte de deschidere. La sosire, Podolski s-a oprit si a acordat autografe fanilor. "O seara…

- Nicolae Stanciu (24 de ani) este foarte aproape de Sparta Praga. Presa din Belgia noteaza ca Anderlecht e aproape sa accepte oferta cehilor, cifrata in jurul sumei de 3-4 milioane de euro.In ultima perioada s-a vorbit intens despre posibilitatea ca Stanciu sa o paraseasca pe Anderlecht in iarna. Au…

- Razvan Marin, mijlocaș la Standard Liege, a vorbit despre situațiile lui Alex Chipciu și Nicolae Stanciu, fotbaliști intrați pe lista neagra a conducerii celor de la Standard Liege. Marin ii lauda pe cei doi colegi de la echipa naționala și nu ințelege de ce nu mai sunt doriți. "Eu am spus-o si in…

- Tanarul international roman Razvan Marin, fost fotbalist la FC Viitorul, in prezent la Standard Liege de unde s a transferat de la echipa lui Hagi , a fost inclus in echipa etapei a 21 a in Belgia. In aceasta runda, Razvan 21 de ani a marcat golul echipei sale din esecul cu 1 2 din meciul jucat in deplasare…

- Razvan Marin a inscris unicul gol al lui Standard Liege in meciul pierdut pe terenul lui KV Kortrijk, scor 1-2, insa se poate declara fericit ca a fost inclus in echipa etapei a 21-a din campionatul Belgiei. Mijlocașul roman in varsta de 21 de ani a fost integralist in ultima etapa și a marcat din penalty…

- Jurgen Klopp, tehnicianul lui Liverpool, a susținut o conferința de presa in care a vorbit despre transferul lui Virgil van Dijk, fundașul de 85 de milioane de euro transferat in aceasta iarna de la Southampton. Van Dijk este cel mai scump fundaș din istorie, iar conducerea "cormoranilor" a fost critica…

- Marius Șumudica a lasat toata Turcia cu gura deschisa, reușind sa o duca pe modesta Kayserispor in lupta pentru cupele europene. Echipa romanului se afla pe locul 5, cu 30 de puncte, și e surpriza placuta a campionatului din Turcia. Ascensiunea formidabila a lui Kayseri nu i-a lasat impasibili pe jurnaliștii…

- Fanii lui Union Berlin au cantat colinde pe stadion in Ajun de Craciun. 28.500 de suporteri s-au strans pe arena An der Alten Forsterei. In Ajunul Craciunului, s-au strans aproape 30.000 de spectatori pe terenul formația dion liga secunda germana. Tradiția colindelor de Craciun pe stadionul celor…

- Formatia Galatasaray, cu Iasmin Latovlevici rezerva, a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa Goztepe, intr-un meci din ultima etapa a turului campionatului Turciei, in care a revenit de la 0-1. Golurile invingatorilor au fost marcate de Rodrigues ’19, Oztekin ’53 si Maicon…

- Interantionalul roman Razvan Marin a inceput sa fie titular de drept la Standard Liege, iar asta Se vede in evolutiile si reusitele sale. El a marcat golul lui Standard, care a terminat la egalitate, 1-1, pe teren propriu cu Saint-Truidense VV, in etapa a 20-a a campionatului de fotbal al Belgiei. Razvan…

- Mijlocasul roman Razvan Marin a marcat golul echipei Standard Liege, care a terminat la egalitate, 1-1, pe teren propriu cu Sint-Truidense VV, sambata seara, in etapa a 20-a a campionatului de fotbal al Belgiei. Razvan Marin a inscris in min. 85, dar oaspetii au smuls egalarea in min.…

- Antrenorul lui Razvan Marin la Standard Liege, Sa Pinto, accepta cu greu suspendarea primita dupa "circul" facut la meciul castigat cu Anderlecht (1-0), in Cupa Belgiei, spunand ca se va plange Regelui Philippe al Belgiei.La 29 noiembrie, portughezul a fost vizat de un pahar de bere aruncat…

- Antrenorul echipei argentiniene de fotbal Independiente, Ariel Holan, a demisionat miercuri, la numai o saptamana de la castigarea Copei Sudamericana, din cauza amenintarilor venite de la suporteri "ultras", informeaza EFE. Holan, care are 57 de ani, a explicat intr-o scrisoare postata…

- Denis Alibec (29 de ani) a ales sa se distreze in timp ce restul colegilor sai munceau pentru victoria in fata Viitorului (2-0). Lasat de Dica in afara lotului pentru partida cu campioana Romaniei, atacantul de 2,04 milioane de euro a inceput deja vacanta si a plecat la munte, alaturi de cativa…

- Razvan Marin a marcat pentru Standard Liege, in campionatul de fotbal al Belgiei. Mijlocașul roman Razvan Marin a marcat golul echipei Standard Liege, invinsa in deplasare de Waasland-Beveren cu scorul de 3-1, vineri seara, in etapa a 18-a a campionatului de fotbal al Belgiei la fotbal. Marin a deschis…

- Mijlocașul roman Razvan Marin a marcat golul echipei Standard Liege, invinsa in deplasare de Waasland-Beveren cu scorul de 3-1, vineri seara, in etapa a 18-a a campionatului de fotbal al Belgiei la fotbal. Marin a deschis scorul în min. 15, dar gazdele au întors scorul prin golurile…

- In ultima etapa din Belgia, Antwerp a remizat pe terenul celor de la Standard Liege, scor 1-1, insa tehnicianul gazdelor, Sa Pinto, l-a criticat pe Boloni pentru tactica abordata. Intr-o emisiune televizata, Boloni i-a raspuns lui Sa Pinto și a adus in discuție și un episod petrecut in perioada in care…

- Antrenorul echipei Antwerp, Ladislau Boloni, a lansat un atac fara menajamente la adresa fostului sau elev Sa Pinto, acum tehnician al formatiei Standard Liege, la care evolueaza si mijlocasul Razvan Marin.

- Formatia Royal Antwerp, antrenata de Ladislau Boloni, a incheiat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat, duminica, in deplasare, in compania echipei Standard Liege, la care Razvan Marin a fost integralist, in etapa a XVII-a a campionatului Belgiei.Pentru Royal Antwerp a marcat Hairemans (72-penalti),…

- Standard Liege s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Belgiei, dupa o victorie obtinuta in fata celor de la Anderlecht, scor 1-0, si au dat drumul petrecerii inca de la vestiare. Razvan Marin a fost integralist in meciul castigat contra unui Anderlecht. Niculae Stanciu si Alexandru Chipciu…

- Ricardo Sa Pinto, tehnicianul lui Standard, susține ca a fost lovit la picior cu o cutie de bere, dar Hein Vanhaezebrouck, antrenorul lui Standard, il acuza ca a vrut sa traga de timp: "A fost scandalos. Ceva inimaginabil". Standard Liege s-a calificat in sferturile Cupei Belgiei dupa victoria obținuta…

- Antrenorul echipei Royal Antwerp, Laszlo Boloni, a primit o pedeapsa de doua etape cu suspendare si o amenda de 2.500 de euro, pentru ca i-a criticat pe arbitri si, in special, pe centralui meciului cu Standard Liege, din 26 octombrie. Potrivit Comisiei de litigii a federatiei belgiene, Boloni a pus…

- Antrenorul celor de la Antwerp, Ladislau Boloni, a fost suspendat doua etape și amendat cu 2500 de euro pentru criticile la la adresa arbitrilor de la meciul cu Standard Liege, scor 0-0. Cum integritatea arbitrului Bram Van Driessche a fost pusa la indoiala de declarațiile lui Boloni, Comisia de Disciplina…

- Steliano Filip a deschis scorul pentru Dinamo in meciul cu Poli Iași (2-1), iar fanii i-au scandat numele in timpul meciului. Mai mult decat atat, fundașul a fost laudat de antrenorul Vasile Miriuța la finalul partidei. In ciuda derapajelor disciplinare avute in ultima vreme, Steliano a fost unul dintre…

- Presedintele Consiliului European Donald Tusk a declarat, vineri, ca un prim acord cu privire la conditiile divortului intre UE si Regatul Unit este “posibil” in decembrie. Totusi, Tusk a precizat ca acest lucru depinde mai ales de negocierile privind contenciosul irlandez, transmite AFP. El i-a dat…

- Procurorul general al Spaniei, Jose Manuel Maza, cel care a initiat urmarirea penala impotriva separatistilor catalani cu liderul Carles Puigdemont in frunte, a decedat subit, sambata, la Buenos Aires, a comunicat parchetul spaniol. Jose Manuel Maza a decedat intr-un spital din capitala argentiniana,…

- Mihai Stoica, directorul executiv al celor de la FCSB, nu crede aceasta ipoteza si a dezvaluit salariul pe care Nicolae Stanciu il are in Belgia, la Anderlecht Bruxelles. Nicolae Stanciu, oferta BOMBA din LIGA 1. Ce club vrea sa-i plateasca un salariu anual de 400.000 DE EURO "Un miliard…

- Mijlocasul lui Standard Liege, Razvan Marin nu va reveni la nationala de seniori pentru amicalul cu Olanda de maine, de la Bucuresti de pe „National Arena”. Trimis la echipa de tineret din cauza problemelor de lot ale lui Daniel Isaila, mijlocasul va fi lasat la selectionata Under 21 si la importantul…

- Luana Rednic este și ea mare amatoare de tenis, cei doi cunoscandu-se probabil pe terenul de joc, scrie Cancan. Fiica lui Mircea Rednic s-a mai iubit cu fotbalistul Gicu Grozav, atunci cand acesta juca la Standard Liege. "Gicu a fost prieten cu Luana, s-au intalnit prin intermediul unui fizioterapeut…

- Fanii celebrei ciocolate tartinabile au declanșat o adevarata revolta online, dupa ce brandul a anunțat ca rețeta Nutella a fost schimbata. Compania Ferrero SpA, cea care produce Nutella, a facut anunțul marți, atat pe pagina germana de Facebook a produsului, cat și pe Twitter, subliniind ca schimbarea…

- Procurorii de la Bruxelles au anuntat sambata ca examineaza mandatul european de arestare lansat impotriva liderului destituit al Cataloniei, Carles Puigdemont, si spera sa demareze procedurile de extradare cat mai repede posibil, informeaza cotidianul lapresse.ca. Intr-un comunicat, procurorii…

- Bogdan Stancu, indisponibil pentru meciurile cu Turcia și Olanda, ultima acțiune a naționalei din 2017. Atacantul lui Bursaspor s-a accidentat in ultima etapa și rateaza a doua convocare din mandatul noului selecționer, Cosmin Contra. Pe parcursul jocului Kasimpasa – Bursaspor 2-2, disputat sambata,…

- Jucatorii convocati sunt: Portari: Ciprian Tatarusanu (Nantes, 48/0), Costel Pantilimon (Deportivo La Coruna, 25/0), Bogdan Lobont (AS Roma, 85/0), Fundasi: Mihai Balasa (FCSB, 1/0), Cosmin Moti (Ludogorets, 11/0), Vlad Chiriches (Napoli, 51/0), Dragos Grigore (Al-Sailiya, 30/0), Cristian Sapunaru…