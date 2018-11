Belgienii din Denderleeuw au donat încă o mașină de pompieri Primăriei Rupea Relația de prietenie dintre administrațiile locale ale orasului Rupea și Denderleeuw, din Belgia, continua dupa 29 de ani. In decurusul timpului, mai multe proiecte s-au derulat intre cele doua localitați, in domeniul invatamantului, al sanatatii si in plan social, care au avut un impact deosebit asupra comunitatii din Rupea. Iar aici vorbim despre donații pentru spitalul din Rupea sau despre programe prin care elevi și dascali rupeni au ajuns la Denderleeuw. Zielele trecute, municipalitatea din Denderleeuw a donat Primariei din Rupea o mașina de pompieri. „Localitatea din Belgia este infrațita… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In urma investigațiilor desfașurate, polițiștii orașului Curtici au identificat un tanar de 25 de ani, din localitate, banuit de un furt din autoturism. Se pare ca, in noaptea de 26 spre 27 august, acesta ar fi sustras dintr-o masina parcata pe raza orasului Curtici un telefon mobil și suma de 800…

- Un accident mortal de circulație s-a produs pe raza localitații Iara, județul Cluj, marți, 9 octombrie, în jurul orei 15.00. Un barbat de 50 de ani, aflat la volanul unui autoturism, a facut o depașire regulamentara, dar a pierdut controlul și mașina s-a rasturnat,…

- Polițiștii din Negrești-Oaș au fost sesizați marți, 18 septembrie, despre faptul ca in localitatea Boinești a avut loc un accident. Oamenii legii au stabilit faptul ca un barbat, de 66 de ani, din localitatea Boinești, pe fondul neadaptarii vitezei la condițiile de drum in curba a pierdut controlul…

- Aglomerației zilnice din orașul Gești i s-a adaugat, astazi, și neglijența uni șofer. Acesta nu și-a asigurat incarcatura corespunzator. Așa Post-ul GAEȘTI: O mașina plina cu lemne a pierdut incarcatura in centrul orașului apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Igor Dodon, președintele Republicii Moldova, a scris, pe pagina sa de Facebook, ca nu a suferit traumatisme grave in urma accidentului in care a fost implicat duminica."Mulțumim tuturor celor din țara și de peste hotare, care au avut ganduri bune pentru mine și familia mea. Mulțumesc tuturor…

- Geronimo Branescu, șeful ANSVSA, este vecin cu nașul fiului lui Liviu Dragnea, Sorin Paul Stanescu, intr-un cartier de vile construit in Fetești. Newsweek scrie ca locuința lui Branescu este cea mai mare și mai frumoasa din intreg complexul. Sorin Paul Stanescu, nașul de casatorie al fiului lui Liviu…

- Patru oameni au ajuns la spital, in noaptea de miercuri spre joi, dupa ce o mașina condusa de un sofer baut a lovit o alta mașina, din cauza vitezei prea mari, in localitatea 2 Mai, potrivit Mediafax. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Poliție Constanța, un tanar de 27 de ani, aflat…

- Patru persoane, intre care doi copii, au fost ranite marți seara, dupa ce mașina in care erau a fost lovita de un tren, in localitatea Vladeni, județul Iași. Cei doi adulți sunt in stare de inconștiența. (Oferta speciala playstation) Accidentul feroviar a avut loc marți seara in localitatea Vladeni,…