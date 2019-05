Stiri pe aceeasi tema

- Regele belgian Philippe s-a intalnit luni cu lideri politici ai tarii, la o zi dupa alegeri federale al caror rezultat sugereaza o divizare puternica si viitoare discutii dificile in vederea formarii unei coalitii, relateaza DPA, potrivit Agerpres.

- Cetatenii cu drept de vot din Uniunea Europeana și-au ales, in perioada 23-26 mai, viitorul Parlament European, primul pas dintr-un proces care va schimba conducerea principalelor institutii ale UE in cursul acestui an. Verzii europeni au inregistrat un succesc istoric la aceste alegeri. Asta arata…

- Aproape 19 milioane de alegatori sunt asteptati la sectiile de vot deschise de Romania pe teritoriul national si in strainatate. Alegatorii voteaza in cadrul scrutinului pentru Parlamentul European si pentru referendumul legat de justitie.

- Premierul indian Narendra Modi si-a prezentat demisia impreuna cu consiliul sau de ministri presedintelui Ram Nath Kovind in vederea formarii celui de-al doilea sau guvern consecutiv, relateaza Xinhua. "Presedintele a acceptat demisia si le-a cerut lui Narendra Modi si consiliului de ministri…

- In aceasta saptamana, Directia pentru Evidenta Persoanelor Suceava isi va adapta programul, iar functionarii vor lucra si in zilele de sambata si duminica, pentru ca fiecare sucevean sa poata sa-si exercite dreptul de vot.Alegatorii trebuie sa verifice cu atentie termenul de valabilitate al ...

- Membrii biroului electoral de sectie vor afla optiunile politice si modul in care a votat fiecare alegator, in functie de cate buletine de vot vor cere: doar unul pentru europarlamentare sau plus inca doua, și pentru referendum, avertizeaza reprezentantii APADOR-CH, conform Mediafax.Citește…

- Alegeri absurde in Coreea de Nord. Oamenii sunt chemati sa-si aleaga membrii Adunarii Populare, in conditiile in care pe fiecare circumscriptie este inscris cate un candidat din partea Partidului Muncitoresc Coreean.

- In timp ce unii experti considera ca formarea unei „coalitii situative” intre blocul electoral ACUM DA PAS si Partidul Socialistilor ar fi o solutie fiabila in situatia postelectorala, altii spun ca aceasta idee nu este reala atat din punct de vedere ideologic, cat si din punct de vedere practic, transmite…