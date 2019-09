Belgia: Vastă operaţiune de confiscare a unor arme de foc importate ilegal din Franţa ''Aceste arme au fost cumparate adesea sub acoperirea unui certificat de tir sportiv in Franta, dar fara a avea vreo autorizatie de detinere in Belgia'', a explicat parchetul care a facut referire in special la un comerciant de arme din Maubeuge, in aproapiere de granita, in nordul Frantei. Acesta din urma a fost audiat in cadrul anchetei in baza unei colaborari cu autoritatile franceze, dar a fost eliberat, la fel ca majoritatea celor arestati, a declarat un purtator de cuvant al parchetului federal. Ancheta continua, iar cei eliberati ar putea fi nevoiti sa dea explicatii ulterior… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

