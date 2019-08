Stiri pe aceeasi tema

- Omenirea a trait, in iulie 2019, probabil cea mai fierbinte luna din istoria planetei! Deocamdata, sunt doar date provizorii, pentru ca cercetatorii de la Institutul de Dezvoltare Durabila Copernicus mai au de analizat si ultimele trei zile din luna care tocmai s-a incheiat. Expertii sunt tot mai ingrijorati…

- Incendii de vegetatie in Siberia - ”obisnuite” vara - au luat o amploare ingrijoratoare anul acesta, iar de la inceputul verii au ars peste trei milioane de hectare de vegetatie - cat suprafata Belgiei -, potrivit autoritatilor ruse, relateaza Euronews.

- Astazi are loc proba scrisa din cadrul concursului national titularizare 2019 in invatamantul preuniversitar, examen care a inceput la ora 10.00 si care se va incheia la ora 14.00. La nivelul judetului nostru s-au inscris aproximativ 700 de candidati, care vor sustine proba scrisa in unul din cele doua…

- Biroul Electoral Central a anuntat, luni, rezultatele finale ale alegerilor europarlamentare din 26 mai. Clasamentul a ramas acelasi, PNL pe primul loc, apoi PSD si apoi Alianta 2020 USR-PLUS. Singura diferenta este insa ca, desi diferenta de voturi este foarte mica intre PSD si USR-PLUS,…

- Notele obținute la proba scrisa de cele doua candidate la funcția de director medical al Spitalului Județean de Urgene (SJU) Neamț au fost publicate. Diferența este de aproape doua puncte, grilele fiind evaluate de membrii comisiei de concurs cu nota 7,85 pentru lucrarea dr. Gabriela Denisa Caileanu,…

- Dificultatile asteptate in formarea noului guvern belgian complica procesul de desemnare a viitorului comisar european din partea Belgiei, noteaza miercuri politico.eu. Belgia este obisnuita cu perioade lungi de negociere (detine un record de 589 de zile fara un guvern cu atributii depline), dar formarea…

- Rezultatele partiale la alegerile europarlamentare oferite de Biroul Electoral Judetean (BEJ) Valcea arata ca PNL conduce in judet, procentul liberalilor fiind de 29,37%, in timp ce PSD a obtinut 28,99 % din...

- Rezultatele centralizate de Biroul Electoral Central din 96,83% din secțiile de votare din Timiș arata ca Alianța 2020 USR- PLUS este caștigatoare surpriza a alegerilor europarlamentare, reușind sa obțina 32,37% fața de 28,20% PNL și PSD -13,65%. Pe urmatoarele locuri se afla PMP – 6,43%, Pro Romania…