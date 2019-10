Stiri pe aceeasi tema

- Politiciana liberala Sophie Wilmes va deveni prima femeie care va conduce guvernul Belgiei, urmand sa-i ia locul in noiembrie lui Charles Michel, care a fost desemnat presedintele al Consiliului European, una din pozitiile de varf ale Uniunii Europene, transmite Reuters, citand presa belgiana de…

- Politiciana liberala Sophie Wilmes va deveni prima femeie care va conduce guvernul Belgiei, urmand sa-i ia locul in noiembrie lui Charles Michel, care a fost desemnat presedintele al Consiliului European, una din pozitiile de varf ale Uniunii Europene, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Sophie…

- Belgia nu mai are un Guvern cu puteri depline din decembrie 2018, iar negocierile in vederea formarii unei noi coalitii s-au impotmolit dupa alegerile legislative de la 26 mai.Decizia lui Charles Michel urmeaza sa conduca la numirea unui premier interimar, la conducerea unei echipe fara…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat luni ca preferinta sa este un guvern politic, dar ca o formula de guvernare constituita in jurul PSD nu i se pare una fezabila, pentru ca nu mai are sustinerea electoratului. "Eu prefer o formula politica, dar sigur ca acest lucru se va vedea mai…

- "A mai trecut o zi de incalcare a Constituției de catre Președintele Romaniei. Prin refuzul de a aplica decizia CCR și a numi un ministru interimar la Educație, Klaus Iohannis pericliteaza o generație intreaga de tineri medici care nu vor putea susține la timp examenul de rezidențiat fara un ordin…

- Regina Elizabeth a II-a a promulgat luni legea care-l obliga pe Boris Johnson sa ceara Uniunii Europene (UE) o amanare cu trei luni a Brexitului - pana la sfarsitul lui ianuarie 2020 -, in cazul in care nu se ajunge la un acod cu Bruxellesul pana la 31 octombrie, relateaza Reuters. Acest…

- Franta a propus oferirea Iranului a unor linii de credit de circa 15 miliarde de dolari, in acest an, cu conditia ca Teheranul sa respecte din nou in totalitate prevederile acordului nuclear convenit in 2015 cu puterile occidentale, o propunere care necesita acceptarea de catre Statele Unite, au…

- Ce consecințe a avut cazul Jan Kuciak in politica din Slovacia La mai bine de un an și jumatate de la asasinarea jurnalistului slovac de investigații Jan Kuciak, ecourile acestui caz care a șocat opinia publica inca se fac simțite in lumea politica de la Bratislava. Ca o consecinta indirecta a uciderii…