Serele amenajate pe Domeniul Regal din Laeken, o fosta localitate belgiana in prezent incorporata in orasul Bruxelles, care se deschid pentru public in fiecare an timp de trei saptamani pe durata sezonului de primavara, adapostesc mii de specii vegetale in una dintre principalele structuri botanice ale Europei, informeaza AFP.



Situl propune vizite incepand de vineri seara (19 aprilie) si pana pe 10 mai, potrivit Palatului Regal, ai carui reprezentanti lauda o experienta "interesanta si unica", constand in asocierea dintre plante si arhitectura.

Foto: (c) OLIVIER HOSLET / EPA