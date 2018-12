Stiri pe aceeasi tema

- Miniștrii naționaliști flamanzi din N-VA vor demisiona din coaliția aflata la putere in Belgia de patru ani, din cauza unei divergențe profunde legate de Pactul ONU asupra migrației, a anunțat duminica unul dintre ei, ministrul de Interne Jan Jambon, citat de AFP.

- Guvernul belgian, condus de liberalul Charles Michel, e in pericol, la inceputul unei dezbateri parlamentare fara indoiala decisive pentru viitorul lui, scrie Le Monde, citat de Rador. Pactul ONU pe migrație se afla la originea tensiunilor din coaliția de patru partide: trei dintre ele, printre care…

- Bundestagul a aprobat vineri proiectul de buget pe 2019, care prevede cheltuieli de 356,4 miliarde de euro, un nivel ridicat record si o crestere de aproape 13 miliarde de euro fata de 2018, transmite DPA, preluata de Agerpres. De asemenea, pentru al şaselea an consecutiv, Guvernul de la Berlin…

- "Coalitia PSD-ALDE, a scris o noua «martea neagra» in istoria Romaniei de dupa 1 ianuarie 2007, mai precis de la integrarea Romaniei in Uniunea Europeana. Astazi, Comisia Europeana si Parlamentul European au aratat clar ca Guvernul si majoritatea parlamentara PSD-ALDE sunt in afara valorilor europene,…

- Dupa aproximativ un deceniu de cand oamenii cu probleme materiale „au fost hraniți” la propriu de marea familie europeana, in guvernare social-democrata programul prin care se ofereau produse alimentare sarmanilor, a capotat nu numai la Botoșani, ci in toata țara. De doi ani de zile.

- Lanturile franceze de supermarketuri Leclerc si Carrefour au decis ca, in luna noiembrie, sa vanda carburanti la acelasi pret cu cel platit producatorilor, fara niciun profit pentru comerciant, ca raspuns la nemultumirea automobilistilor fata de cresterea pretului carburantilor, informeaza AFP.…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, vineri, pentru MEDIAFAX, ca este „foarte suparat” pe ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu, ca ministrul Justiției susținut de ALDE nu a facut ce trebuia sa faca și ca ministrul de Externe intarzie cu rechemarea ambasadorului George Maior.„Daca…

- Guvernul urma sa se intruneasca in sedinta, luni, la ora 16.00, anuntul fiind facut dupa ce magistratii CCR au dat unda verde referendumului e revizuire a Constitutiei in sensul dorit de Coalitia pentru familie. Executivul a amanat pentru marti adoptarea unei ordonante de urgenta care va fixa desfasurarea…