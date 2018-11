Luptatori inaripati uriasi, animale cu infatisari feroce si personaje din desene animate si filme se numara printre sculpturile expuse la un festival al ghetii din orasul belgian Bruges, care prind viata cu ajutorul proiectiilor video 3D, relateaza joi Reuters.



Primul muzeu digital de arta in gheata - The World's First Digital Ice Art Museum - in realitate un congelator gigantic, cuprinde peste optzeci de sculpturi realizate din trei mii de blocuri confectionate din gheata obtinuta local, cu o greutate totala de 500 de tone.



Patruzeci de artisti din sapte tari au lucrat…