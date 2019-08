Stiri pe aceeasi tema

- Poliția din Brazilia a anunțat ca a clasat cazul in care Neymar a fost acuzat de viol de o tanara pe care fotbalistul a intalnit-o pe Instagram și a chemat-o la el la Paris. Procuratura generala din Sao Paulo a suspendat cazul din cauza lipsei de probe, dar dosarul va fi trimis procurorilor pentru o…

- Procesul atentatelor jihadiste comise la Bruxelles pe 22 martie 2016 va incepe anul viitor si va avea loc in fostul sediul al NATO din capitala belgiana, a comunicat vineri ministrul justitiei, Koen Geens, transmite AFP, potrivit agerpres.ro.'Debutul procesului este prevazut in cursul anului…

- Procurorul francez Jean-François Bohnert va fi numit la șefia Parchetului financiar european, post pentru care a fost audiat joi 11 iulie, noteaza RFI. Jean-François Bohnert este practic retras din cursa de Franța.

- Ionut-Mircea Costea, fost director al EximBank si director in Ministerul Finantelor, cumnat al lui Mircea Geoana a scapat marti de controlul judiciar impus de procurorii DNA in dosarul in care este inculpat alaturi de fostul ministru Sebastian Vladescu. Costea a platit anul trecut o cautiune de 1,5…

- Fapta s-a petrecut in cursul zilei de duminica, echipajul medical ajuns la fata locului reusind sa il resusciteze si sa il transporte la spital. Luni dimineata, tanarul a murit la Spitalul Judetean de Urgenta din Bistrita. 'S-a intamplat ieri (duminica n.r.), in jurul orei 13,40 a fost gasit in celula,…

- Fostul presedinte francez Nicolas Sakozy pare sa se indrepte inevitabil spre un proces ca inculpat in asa-zisul dosar Bygmalion, dupa ce a pierdut vineri, in fata Consiliului Constitutional, una din ultimele runde ale bataliei sale judiciare, transmite AFP. Nicolas Sarkozy, presedinte intre 2007 si…

- Suedia a anuntat joi organizarea, in iunie, la Stockholm, a unei reuniuni internationale pentru a discuta despre crearea unui tribunal care sa-i judece pe jihadistii care au luptat pentru gruparea Statul Islamic (SI) in Siria si in Irak, relateaza AFP.Olanda, Marea Britanie, Franta si Belgia…