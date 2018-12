Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii al Rusiei a anuntat luni desfasurarea a peste zece avioane de lupta Suhoi SU-27 si SU-30 in Crimeea, dupa ce seful diplomatiei de la Moscova, Serghei Lavrov, a declarat ca Ucraina pregateste 'o provocare' in apropierea peninsulei inainte de sfarsitul anului, transmite…

- Militarii ucrainieni capturati in urma incidentului din Marea Azov au fost pusi sub acuzare pentru incalcarea frontierelor Rusiei, a declarat avocatul unuia dintre inculpati, potrivit agentiei de stiri Tass, citata de Mediafax. “Acuzatiile au fost formulate imediat dupa retinere. Toti ...

- Militarii ucrainieni capturati in urma incidentului din Marea Azov au fost pusi sub acuzare pentru incalcarea frontierelor Rusiei, a declarat avocatul unuia dintre inculpati, potrivit agentiei de stiri Tass.

- "Parerile romanilor privind mentinerea sanctiunilor SUA impotriva Rusiei sunt impartite. Aproape 30% dintre cei chestionati sunt de parere ca mentinerea acestor sanctiuni ar fi in avantajul Romaniei, iar alti 30% cred ca nu ar fi un lucru bun pentru tara. 26% considera ca mentinerea acestor sanctiuni…

- Putin a discutat posibilitatile de reactie ale Rusiei cu oficiali din Ministerul Apararii de la Moscova si a adaugat ca este gata sa dialogheze cu Washingtonul despre tratat. Presedintele american Donald Trump a anuntat pe 22 octombrie ca Statele Unite se vor retrage din INF, dar - potrivit…

- ‘Agresorul trebuie sa inteleaga ca pedeapsa este inevitabila, ca va fi distrus. Iar noi, ca victime ale agresiunii, vom merge in Rai ca martiri. In schimb, ei (agresorii) vor crapa pur si simplu, nu vor avea timp nici sa se pocaiasca‘, a spus Putin la o conferinta a clubului de discutii Valdai pe tema…

- Rusia a testat arsenalul nuclear al fortelor navale in cadrul unui exercitiu in Oceanul ArcticIn cadrul exercitiului, au fost lansate rachete balistice de pe submarine nucleare pozitionate in marile Barents si Ohotsk.De asemenea, bombardiere cu raza lunga de actiune…

- Rusia si Serbia organizeaza exercitii aeriene comune in perioada 1-5 octombrie pe teritoriul Republicii Sarbe, la care vor participa avioane de lupta MiG-29 si elicoptere Mi-8, a anuntat luni Ministerul Apararii rus, citat de agentia de presa TASS, aceste aplicatii intervenind la doua zile dupa ce…