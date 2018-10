Stiri pe aceeasi tema

- Sase persoane acuzate de trafic de droguri, un marocan, un columbian si patru cetateni lituanieni, au fost condamnate, definitiv, de Curtea de Apel Constanta la peste 18 ani de inchisoare fiecare. Potrivit DIICOT, in 2016, aceștia au introdus in Romania, prin Portul Constanta, aproximativ 2.500 kilograme…

- Crin Antonescu a declarat, luni seara, ca in PNL nu a existat o linie impusa nici macar in randul membrilor cu privire la referendumul pentru familie. "Nu pot sa estimez gradul de implicare atat timp cat la Partidul Național Liberal a fost o decizie, cred, foarte corecta de a da libertatea tutror…

- Biroul ALDE Party, familia politica europeana a liberalilor și democraților, a decis, la Bruxelles, sa monitorizeze situația din Romania, dupa ce un partid membru din Austria a cerut oficial excluderea formațiunii politice a lui Calin Popescu-Tariceanu, ALDE, din aceasta familie politica paneuropeana.

- Comisia Europeana a trimis Romania la Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru neindeplinirea obligației de transpunere a Directivei 2015/849/UE privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor sau finanțarii terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012…

- Curtea de Apel de la Belgrad a respins, intr-o decizie definitiva, cererea de extradare a lui Sebastian Ghita, arestat in capitala Serbiei in aprilie 2017 in baza unui mandat de arestare emis de Romania, a declarat un purtator de cuvant al instantei pentru agentia Tanjug.”Nu am planuri care…

- Omul de afaceri Ioan Bene, condamnat de Curtea de Apel Cluj la 3 ani si 8 luni de inchisoare pentru dare de mita in dosarul fostului presedinte al Consiliului Judetean Cluj, Horea Uioreanu, executa pedeapsa in Italia, conform legilor din aceasta tara, in libertate supravegheata. Potrivit unui comunicat…

- Curtea de Apel Bucuresti a analizat, ieri, contestatia formulata de procurorii DNA impotriva deciziei Tribunalului Bucuresti prin intermediul careia s a dispus revocarea arestului preventiv luat fata de Emilian Schwartzenberg, cu dubla cetatenie, domiciliat in Israel. Cauza a fost amanata pentru data…

- Judecatorii din Curtea de Apel Constanta au decis, ieri, condamnarea definitiva a unui barbat de 74 de ani, acuzat de dare de mita. In rechizitoriul intocmit de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta se arata ca, aproape de jumatatea anului 2017, in timp ce se afla in Postul…