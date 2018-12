Belgia: Premierul Charles Michel şi-a anunţat demisia Premierul belgian, Charles Michel, a anuntat marti seara demisia guvernului sau de centru-dreapta, la noua zile dupa demisia unor ministri nationalisti flamanzi, care s-au opus ca Belgia sa sustina Pactul global al ONU privind migratia, relateaza AFP. "Deci, am luat decizia de a-mi prezenta demisia si intentia mea este sa merg imediat la rege", a anuntat premierul dupa o dezbatere in cadrul Camerei si sub amenintarea unei motiuni de neincredere, depusa de catre stanga. Partidul de extrema dreapta Noua Alianta Flamanda (N-VA), cel mai mare partid din parlamentul belgian, si-a retras ministrii din… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

