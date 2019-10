Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe ONG-uri care s-au unit intr-o initiativa civica pentru observarea alegerilor si referendumurilor au transmis astazi ca cauta voluntari pentru a putea monitoriza votul in sectii din tara si din strainatate, pentru cele doua tururi de scrutin ale alegerilor prezidentiale din aceasta toamna

- Comentariul politicianului care s-a facut remarcat prin felul in care umileste limba romana vine in contextul unei declaratii facute de candidatul Belgiei pentru postul de comisar european in timpul audierii de miercuri din cadrul comisiilor de specialitate ale Parlamentului European. Didier Reynders,…

- Comentariul ei vine in contextul unei declaratii facute de candidatul Belgiei pentru postul de comisar european in timpul audierii de miercuri din cadrul comisiilor de specialitate ale Parlamentului European. Didier Reynders, comisarul desemnat al Belgiei pentru Justitie, a afirmat ca prin noul mecanism…

- Dan Barna, candidatul Alianței USR-PLUS la alegerile prezidențiale, a fost validat, astazi, in cadrul unui congres național organizat la Timișoara, președinte al USR, obținand 439 din cele 478 de voturi exprimate. Dan Barna, președintele ales al USR și candidatul Alianței USR-PLUS la alegerile prezidențiale…

- Dan Barna: USR – Plus va castiga functia de primar al Pitestiului. Dan Barna, liderul USR si candidat al Aliantei USR-Plus 2020 pentru Cotroceni, a fost azi in Arges. Barna a participat la strangerea de semnaturi in Topoloveni si Pitesti. In cadrul conferintei de presa, Dan Barna a declarat ca alianta…

- Doua corturi USR, folosite la strangerea de semnaturi pentru Dan Barna, au fost vandalizate in Timiș, in comuna Sacalaz. Unul dintre ele a fost furat, iar al doilea distrus, acuza membrii formațiunii politice. USR a depus plangere la Poliție și a anunțat ca va continua activitatea de strangere de semnaturi…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri, ca guvernarea nu este pusa in pericol, iar coalitia va merge mai departe, chiar daca PSD are propriul candidat la alegerile prezidentiale, iar ALDE are candidatul sau. Dancila spune ca si-ar fi dorit candidat comun, dar ”fiecare partid dupa alegerile…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a afirmat, intr-o postare pe Facebook, ca alianța anunțata de catre liderii USR și PLUS, Dan Barna și Dacian Cioloș, propun romanilor reintoarcerea ”Guvernului 0”, sintagma prin care se refera la cabinetul tehnocrat condus de catre Cioloș. ”Barna ne ofera, din…