Stiri pe aceeasi tema

- Premierul belgian Charles Michel va fi vineri gazda unei reuniuni informale cu cinci omologi din Uniunea Europeana pentru a discuta despre candidatii la functiile de top din UE, printre care cea de presedinte al Comisiei Europene, transmite Reuters. Liderii celor 28 de actuale state membre ale UE vor…

- Sefii de stat si de guvern ai Uniunii Europene vor avea, astazi, o prima reuniune dupa alegerile pentru Parlamentul European. Reuniunea marcheaza, practic, debutul informal al negocierilor pentru desemnarea noilor oficiali de rang înalt de la Bruxelles. Corespondenta de la Bruxelles…

- Presedintele Klaus Iohannis participa marti, la Bruxelles, la summitul Partidului Popular European si la reuniunea informala a Consiliului European. Potrivit agendei oficiale, seful statului va participa de la ora 14,00 (ora Romaniei) la summitul PPE si de la ora 19,00 (ora Romaniei) la reuniunea informala…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a primit oferte, in cursul summitului Consiliului European din Romania, pentru a prelua o functie de rang inalt la Bruxelles, afirma functionari europeni.Angela Merkel a respins propunerea de a deveni presedinte al Consiliului European, au declarat, sub…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Stefan Radu Oprea, va prezida luni, la Bruxelles, a 51-a reuniune a Consiliului Spatiului Economic European (SEE), conform unui comunicat al ministerului de resort potrivit Agerpres. Consiliul SEE se reuneste de doua ori pe an la…

- Interzicerea paielor din plastic nu va pune capat problemei reprezentate de poluarea oceanelor, a prevenit Andrew Wheeler, directorul Agentiei de Protejare a Mediului (EPA) din Statele Unite, aflat in vizita la Bruxelles, vineri, inainte de reuniunea G7 Environment, informeaza AFP. "Orice reducere in…

- Premierul belgian Charles Michel a convocat miercuri la Bruxelles o reuniune a tarilor din UE care ar fi cel mai mult "afectate direct" de o iesire a Marii Britanii din UE fara un acord, a anuntat marti pentru AFP purtatorul sau de cuvant. Potrivit acestuia, presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul…

- Klaus Iohannis va participa, miercuri, la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, pe tema procesului de retragere a Marii Britanii din UE, unde șefii de stat și de guvern vor discuta solicitarea premierului Theresa May privind amanarea Brexit, informeaza Administrația Prezidențiala.„Șefii ...