Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat ca "Arabia Saudita si alte" tari sunt de acord sa isi majoreze productia de petrol. "Am vorbit cu Arabia Saudita si altii pe tema majorarii fluxului de petrol. Toti sunt de acord", a scris pe Twitter presedintele american. Liderul de la…

- Elvetia a anuntat vineri ca a acceptat sa reprezinte "interesele" americane in Venezuela, in conditiile in care Washingtonul si-a retras tot personalul diplomatic din aceasta tara, adaugand ca Caracasul trebuie acum sa valideze acest acord, relateaza AFP. Seful diplomatiei elvetiene, Ignazio…

- Administratia Donald Trump "minte" permament in legatura cu retragerea efectivelor militare din Siria, a afirmat joi ministrul sirian de Externe, Walid al-Moallem, citat de site-ul agentiei Associated Press, potrivit Mediafax.Administratia SUA "minte" in legatura cu retragerea trupelor, a…

- Franta si Germania trebuie sa aiba ''o politica comuna in ceea ce priveste exporturile de arme'', a declarat vineri, la New York, seful diplomatiei franceze Jean-Yves Le Drian, dupa ce Berlinul a prelungit joi cu sase luni perioada de inghet pentru vanzarile de arme catre Arabia Saudita,…

- Seful diplomatiei neozeelandeze, Winston Peters, a dat asigurari vineri, in timpul unei reuniuni la Istanbul cu omologi din lumea musulmana, ca musulmanii din tara sa vor fi in siguranta, informeaza AFP. "A face in asa fel incat comunitatile musulmane sa se simta in siguranta este o prioritate", a declarat…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a pledat miercuri, la Al Kuwait, pentru incetarea disputei dintre blocul tarilor conduse de Arabia Saudita si statul vecin Qatar, in contextul in care Washingtonul incearca sa construiasca o alianta regionala impotriva Iranului, transmite dpa. Seful…

- Germania a anuntat miercuri prelungirea, pana la sfarsitul lunii martie, a masurii de suspendare a vanzarilor sale de arme catre Arabia Saudita, criticata de catre Paris si Londra, intredeschizand totodata portile pentru o relaxare a masurii ulterior, relateaza AFP preluata de Agerpres. Berlinul…

- Ministrul de Externe al Iranului, Mohammad Javad Zarif, a acuzat Israelul ca doreste razboi si a avertizat ca acest comportament, dar si cel al Statelor Unite, creste sansele unui conflict in regiune, scrie Reuters.