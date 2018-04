Stiri pe aceeasi tema

- Irina Alksnis, observator RIA Novosti — pentru Sputnik În cazul expulzarii celor trei diplomați ruși din Moldova, cel mai interesant este comentariul oficial referitor la acest gest. Și nu este vorba de declarația președintelui moldovean. Așa cum era de așteptat, acesta…

- Federatia Internationala de Fotbal (FIFA) a publicat, joi, lista arbitrilor care vor oficia la Campionatul Mondial din Rusia, lista pe care forul mondial a inclus 36 de centrali si 63 de asistenti din 46 de tari, insa nu si pe Ovidiu Hategan, cel mai important arbitru roman.

- Islanda va boicota diplomatic Campionatul Mondial de Fotbal din Rusia, ca reactie la otravirea fostului spion rus Serghei Skripal. Decizia vine in aceeasi zi dupa ce SUA si multe tari din Uniunea Europeana au anuntat ca vor expulza diplomati rusi, in contextul aceluiasi scandal. Guvernul islandez…

- Presedintele FR Handbal, Alexandru Dedu, a declarat, duminica seara, pentru News.ro, dupa victoria nationalei feminine in fata campioanei olimpice en-titre, Rusia, in preliminariile CE2018, ca tot ce s-a intamplat la Cluj-Napoca, ”rezultatul, publicul, organizarea”, reprezinta un superlativ pentru…

- Dupa o prima repriza pe care am controlat-o (15-12), rusoaicele au inceput mult mai bine partea secunda si au reusit sa intoarca rezultatul. Totusi, pe final, fetele noastre si-au pastrat taria de caracter si au revenit la conducere. S-a terminat 26-25, cu un ultim atac ratat al rusoaicelor. Celele…

- Dupa o campanie de calificare excelenta, nationala Braziliei isi continua seria rezultatelor bune si in amicalele de dinaintea Campionatul Mondial din Rusia. Ultima victima - chiar gazda turneului final, scor 3-0. Pe Luzhniki Stadium, din Moscova, la care au fost prezenti peste 60.000 de suporteri,…

- Mai multe tari ale Uniunii Europene au anuntat vineri ca vor lua zilele urmatoare, posibil incepand de luni, masuri impotriva Rusiei, ca reactie la otravirea fostului spion rus Serghei Skripal pe pamant britanic, atribuita de catre Londra, Moscovei. Rusia, la randul sau, acuza Regatul Unit ca a impins…

- Comparatia facuta de ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, intre Campionatul Mondial de fotbal din Rusia si Olimpiada organizata de Germania nazista in 1936 este ”dezgustatoare si inacceptabila”, a declarat, joi, Dimitri Peskov, putatorul de cuvant al Kremlinului, relateaza Sky News.

- Ministrul de externe britanic, Boris Johnson, a fost de acord ca Vladimir Putin se foloseste de Campionatul Mondial de fotbal din Rusia pentru a face un „exercitiu de imagine” la fel cum a facut Hitler cu Olimpiada din 1936.

- Ministrul britanic de Externe Boris Johnson considera "corect" sa compare Campionatul Mondial de fotbal din Rusia cu Jocurile Olimpice de la Berlin in 1936, sub Hitler, in fata unei comisii parlamentare britanice, scrie AFP.

- Presedintele rus Vladimir Putin va incerca sa imbunatateasca imaginea Rusiei prin gazduirea Cupei Mondiale de fotbal, in acelasi fel in care Adolf Hitler s-a folosit de Jocurile Olimpice din 1936 in Germania nazista, a declarat miercuri, in parlament, ministrul britanic de externe, Boris Johnson, potrivit…

- Ministrii de Externe ai statelor Uniunii Europene au adoptat luni o pozitie de "solidaritate" cu Marea Britanie, cerand Rusiei sa ofere clarificari privind atacul neurotoxic care l-a vizat pe un fost agent secret rus. Guvernul de la Londra sustine ca Moscova se afla in spatele atacului neurotoxic…

- „Dupa ce a caștigat duminica o victorie decisiva, Putin și-a obtinut in sfarșit show-ul electorala dorit. Cat timp el reflecteaza la urmatorii pași, vom vedea o agravare a relatiilor Rusiei cu Occidentul „, scrie The Washington Post. Conform publicației, in cele cateva saptamani inainte de vot, președintele…

- Heiko Maas, ministrul de Externe al Germaniei, a declarat, luni, ca Rusia va ramane un partener dificil pentru Europa, in contextul in care Vladimir Putin a reusit sa castige un nou mandat de presedinte al Rusiei, informeaza The New York Times, scrie Mediafax.Ministrul german de Externe a…

- Presedintii din Serbia si China l-au felicitat, luni, pe Vladimir Putin pentru victoria inregistrata in cadrul alegerilor prezidentiale din 18 martie, unde a obtinut peste 76% dintre voturile exprimate. Presedintele sarb Aleksandr Vucici a fost primul sef de stat care l-a felicitat pe Putin. "Va rog…

- UPDATE: Presedintii din Serbia, China, Cuba si Venezuela l-au felicitat pe Putin pentru victoria din alegeri Presedintii din Serbia, China, Cuba si Venezuela l-au felicitat, luni, pe Vladimir Putin pentru victoria inregistrata in cadrul alegerilor prezidentiale din 18 martie, in urma carora…

- Octavian Goga, observator la Cupa Mondiala 2018 din Rusia. Vicepreședinte al Federației Romane de Fotbal și membru in Comitetul Executiv, Octavian Goga, 57 de ani, se va afla pe lista comisarilor FIFA delegați la turneul final din aceasta vara. Este pentru prima data cand Romania are un reprezentant…

- Guvernul britanic acuza Rusia in cazul atacului cu o substanta neurotoxica asupra fostului spion rus Serghei Skripal pentru a distrage atentia de la problemele interne generate de iesirea din Uniunea Europeana, a declarat vineri ambasadorul Rusiei la Londra, Alexandr Iakovenko, relateaza Sputnik.

- Vicepresedinte al Federatiei Romane de Fotbal si membru in Comitetul Executiv, Octavian Goga, 57 de ani, se va afla pe lista comisarilor FIFA delegati la Campionatul Mondial de fotbal din Rusia, din aceasta vara, informeaza frf.ro.

- Premierul britanic Theresa May a anutat in cursul zilei de miercuri ca "niciun ministru sau membru al familiei regale nu va asista la turneul final din aceasta vara". Selectionerul Gareth Southgate nu ia in calcul sa rateze Campionatul Mondial, presedintele FA impartaseste ideea antrenorului, dar ministrul…

- "Ne exprimam solidaritatea cu Regatul Unit si condamnam ferm folosirea unui agent neurotoxic in Salisbury, pe teritoriul unui stat aliat", se arata in mesajul postat de Ministerul Afacerilor Externe pe contul de Twitter.Londra urmeaza sa expulzeze 23 de diplomati rusi, dupa ce Moscova a…

- Premierul britanic Theresa May a anuntat miercuri un boicot al viitoarei Campionatul Mondial de Fotbal, in Rusia, al membrilor Guvernului britanic si familiei regale, relateaza AFP, citata de News.ro.

- Uniunea Europeana a prelungit cu sase luni sanctiunile impuse Rusiei pe fondul unor actiuni care au subminat sau amenintat integritatea teritoriala, suveranitatea si independenta Ucrainei, potrivit unui comunicat al Consiliului European. 150 de persoane si 38 de companii se afla pe lista…

- Naționala feminina a Romaniei va juca impotriva Rusiei, in grupa a patra din preliminariile CE 2018 la sfarșitul acestei luni. Mai intai va fi meciul de la Togliatti, pe 21 martie, iar apoi returul de la Cluj Napoca, pe 25 martie. Selecționerul Ambros Martin și secundul Horațiu Pașca au anunțat joi…

- Jocurile Paralimpice 2018. Rusia, marea absenta. Programul competiției de la PyeongChang. La doua saptamani dupa incheierea Jocurilor Olimpice 2018, orasul sud-coreean PyeongChang va gazdui, intre 9 si 18 martie, cea de-a 12-a editie a Jocurilor Paralimpice, care va reuni peste 45 de natiuni, cu exceptia…

- Puterea politica din Republica Moldova trebuie sa se dezvolte, iar partidele politice trebuie sa-și ridice ratingul singure, nu doar pe fonul popularitații Uniunii Europene, a Rusiei sau a Uniunii Eurasiatice. Declarația a fost facuta de Natalia Stercul, director de Programe…

- Asistenta video la arbitraj (VAR) a fost autorizata pentru toate competitiile si in special pentru Cupa Mondiala de fotbal din Rusia (14 iunie-15 iulie), a anuntat International Football Association Board (IFAB), organismul care gestioneaza regulile jocului din cadrul Federatiei Internationale de…

- Nationala de rugby a Romaniei continua campania de calificare la Cupa Mondiala din Japonia 2019, urmand sa intalneasca sambata, 3 martie 2018, la ora 16:00, pe Stadionul Cluj Arena din Cluj, Rusia. Meciul conteaza si pentru etapa a treia a Rugby Europe International Championship, in urma…

- Serbia va menține legaturi stranse cu Rusia și nu se va alatura sancțiunilor UE, in ciuda dorinței de a adera la Uniunea Europeana, a declarat președintele sarb Aleksandar Vucic, dupa o intalnire la Belgrad cu ministrul de externe rus Serghei Lavrov, transmite Bloomberg. „Serbia nu iși va schimba politica…

- Serbia nu a vorbit niciodata impotriva Rusiei si nu o va face. Speram ca altii din Europa vor realiza acest lucru. Am dezvoltat si vom continua sa dezvoltam si sa consolidam legaturile noastre cu Rusia. Cu aceasta ocazie, as dori sa urez succes Rusiei la alegerile prezidentiale. Sper ca aceasta cooperare…

- Republica Moldova nu are de gand 'sa tolereze atitudinea bazata pe sanctiuni, ofense si acuzatii doar din cauza ca vrea sa fie mai aproape de Uniunea Europeana si sa devina parte a familiei europene', a declarat presedintele parlamentului moldovean, Andrian Candu, citat miercuri de agentia de presa…

- Rusia 'a incercat intotdeauna sa evite confruntarea' in Balcani, in timp ce comportamentul statelor occidentale este de natura sa tensioneze situatia, a declarat ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, relateaza AFP, conform agerpres.ro. Intr-un interviu acordat luni agentiei de stiri sarbe…

- "Va amintiti momentul in care Vladimir Putin a castigat razboiul civil din Siria? Era in primavara anului 2016; aflat in vizita in acest stat afectat grav de razboi, presedintele Rusiei le spunea trupelor: «Cred ca misiunea Ministerului Apararii si a fortelor armate ruse a fost indeplinita in totalitate.…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a acuzat NATO, SUA si Uniunea Europeana de propaganda antiruseasca, ceea ce a dus la "paralizie" in contactele reciproce si a cerut Occidentului sa arate mai mult respect fata de Rusia, relateaza dpa. Vorbind in a doua zi a Conferintei de securitate…

- "Atat timp cat nu avem fapte, toate acestea sunt gogosi", a afirmat Serghei Lavrov, intrebat in marja Conferintei de securitate de la Munchen cu privire la inculparile anuntate de SUA impotriva rezidentilor rusi, acuzati de complot pentru favorizarea campaniei lui Donald Trump.In ceea ce…

- Duma de Stat a Rusiei a adoptat miercuri o declaratie cu privire la inadmisibilitatea discriminarii mass-media ruse in Republica Moldova, relateaza deschide.md.Prin documentul adoptat, deputatii rusi indeamna Organizatia Natiunilor Unite, Consiliul Europei si Organizatia pentru Securitate…

- Cancelarul Austriei Sebastian Kurz a declarat intr-un interviu acordat Frankfurter Allgemeine Zeitung ca considera oportuna scoaterea treptata a sancțiunilor impotriva Rusiei, in cazul progresului, inregistrat in procesul de la Minsk. "Uniunea Europeana trebuie sa insiste asupra progresului in conflictul…

- Romania – Suedia, amical in martie! E prima data cand nordicii ne viziteaza dupa coșmarul din 1994. La 24 de ani distanța de la celebrul meci de la Cupa Mondiala din SUA 1994, cand Ravelli și Kenneth Andersson ne-au rapit bucuria unei semifinale cu Brazilia, nordicii vor veni in țara noastra. Echipa…

- Naționala Romaniei disputa pe 27 martie, pe teren propriu, o partida de verificare impotriva echipei Suediei. Meciul va avea loc in afara Bucureștiului, orașul gazda urmand a fi anunțat in funcție de disponibilitatea arenelor din celelalte orașe mari din Romania. FRF iși dorește ca echipa naționala…

- Ucraina continua provocarile la granita de langa Peninsula Crimeea, iar instalarea sistemului antiaerian S-400 in regiune este o masura de securitate luata de Rusia si nu reprezinta o amenintare, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-ul agentiei Tass.…

- Donald Trump l-a acuzat pe fostul sau consilier Steve Bannon ca si-a "pierdut mintile", intr-o usturatoare declaratie care marcheaza o ruptura de cel care a fost unul dintre strategii victoriei sale spectaculoase din 2016. Acest atac de o virulenta extraordinara a fost o urmare a difuzarii…

- Acest atac de o virulenta extraordinara a fost o urmare a difuzarii unor fragmente dintr-o carte ce urmeaza sa apara saptamana viitoare, in care Steve Bannon afirma ca fiul presedintelui american, Donald Trump Jr., a comis o "tradare" intalnindu-se cu o avocata rusa care oferea informatii compromitatoare…