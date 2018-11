Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May a transmis clar ca nu doreste sa intre intr-o perioada de tranzitie post-Brexit pe termen nelimitat, a declarat miercuri purtatorul sau de cuvant, relateaza Reuters, informeaza Agerpres. Ziarul Times a scris, mentionand documente ale cabinetului May, ca planurile premierului…

- Angela Merkel, aflata intr-un bar din Bruxelles impreuna cu presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a fost rugata sa vorbeasca despre Brexit, insa cancelarul Germaniei a declarat ca "nu vrea sa strice seara". Angela Merkel, Emmanuel Macron, premierul belgian Charles Michel si cel al Luxemburgului,…

- Oficiali din subordinea premierului britanic Theresa May planuiesc sa grabeasca trecerea prin parlament a acordului cu Uniunea Europeana privind Brexitul pentru a preveni o rebeliune in propriul partid, relateaza joi Bloomberg, preluat de Reuters. Echipa lui May vrea ca acordul final de iesire din UE…

- Fostul ministru de externe al Marii Britanii, Boris Johnson, i-a cerut premierului Theresa May sa renunte la propunerile inaintate cu privire la Brexit, marind presiunea asupra sefei guvernului intr-un moment in care aceasta se pregateste sa se confrunte cu un Partid Conservator divizat la conferinta…

- Economia britanica se va contracta, daca tara paraseste anul viitor UE fara un acord privind Brexitul, iar serviciile financiare vor avea de suferit in cazul oricarui acord, se arata in raportul anual al Fondului Monetar International (FMI), transmite Reuters. FMI se aşteaptă ca PIB-ul Regatului…

- Marea Britanie considera ca o iesire ordonata din Uniunea Europeana inca este cel mai probabil scenariu, dar subliniaza ca un acord cu Bruxelles-ul ar trebui incheiat cel mai tarziu in luna noiembrie, transmite Reuters, preluata de Agerpres. David Lidington, şeful de cabinet al premierului britanic…

- Premierul britanic Theresa May a declarat ca autoritatile britanice au ajuns la concluzia ca cei doi indivizi acuzati ca ar fi incercat sa-i ucida pe fostul spion rus Serghei Skripal si fiica sa, Iulia, sunt ofiteri in cadrul serviciului militar rus de informatii (GRU), informeaza agentia Reuters.

- Marea Britanie trebuie sa puna presiune pe membrii Uniunii Europene pentru a incerca sa obtina un acord privind Brexitul, discutiile in acest sens intrand „intr-o faza cruciala”, conform prim-ministrului britanic Theresa May, scrie Reuters. Purtatorul de cuvant al lui May a declarat reporterilor ca,…