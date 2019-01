Belgia: Aproximativ 70.000 de persoane au participat la Marșul european pentru climă Aproximativ 70.000 de persoane au participat duminica, la Bruxelles, la Marsul european pentru clima, potrivit poliției locale, la doua zile dupa o manifestație similara la inițiativa tinerilor belgieni, transmite AFP.

Cortegiul, care a adunat oameni de toate vârstele, a traversat orasul, de la Gara de Nord pâna la Parlamentul European.

Participantii au venit din toata tara, în pofida vremii reci si ploioase.

Potrivit agentiei Belga, numarul trenurilor spre Bruxelles a fost dublat datorita participarii numeroase asteptate.

