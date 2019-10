Belgia a primit un nou mandat de arestare european pe numele lui Carles Puigdemont

Mandatul a fost redactat in limba spaniola, dar legea belgiana prevede ca documentul trebuie sa fie trimis in una dintre cele trei limbi nationale ale Belgiei sau in limba engleza. In acest caz, Spania va trimite un nou mandat saptamana viitoare, a precizat purtatoarea de cuvant.

''Luand in considerare complexitatea dosarului si cele doua mandate de arestare europene trimise anterior impotriva domnului Puigdemont, cazul va necesita o analiza judiciara amanuntita'', a adaugat reprezentanta Parchetului bruxellez.

Potrivit cotidianului belgian Le Soir, Carles Puigdemont a anuntat…