- Camionul inmatriculat in Bulgaria plecase marti din Belgia, iar sambata a ajuns pe teritoriul Marii Britanii. Procurori belgieni au confirmat ca vehiculul a fost expediat marti cu vaporul din portul belgian Zeebrugge. Cele 39 de persoane moarte, intre care si un adolescent, au fost gasite…

- Aceasta extindere 'ii va permite Marii Britanii sa-si clarifice pozitia si Parlamentului European sa-si exercite rolul', a declarat Sassoli. El a mentionat ca solicitarea guvernului britanic de extindere a termenului pentru retragere pana la 31 ianuarie 'ramane pe masa'. Parlamentului European…

- Cu doar șapte zile înainte de expirarea termenului-limita legat de ieșirea Marii Britanii din UE, tot mai mulți lideri europeni ar fi de acord cu o "amânare tehnica" a Brexitului. Presedintele Consiliului European Donald Tusk a recomandat marti liderilor statelor…

- Michel Barnier a declarat ca nu este optimist in privinta sanselor de a se evita scenariul unui Brexit fara acord, deoarece Bruxelles-ul nu poate raspunde solicitarilor Londrei privind eliminarea plasei de siguranta (clauza de backstop) din acordul de retragere al Marii Britanii din blocul comunitar,…

- Negociatorul-sef european pe tema Brexit, Michel Barnier, a declarat sâmbata ca Blocul comunitar nu va schimba acordul privind ieșirea Marii Britanii din UE și ca "nu este optimist" în privința evitarii unui scenariu fara înțelegere, relateaza site-ul postului France 24,…

- Premierul britanic Boris Johnson i-a trimis, luni, o scrisoare presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, in care propune o serie de modificari ale acordului Brexit, inclusiv inlocuirea mecanismului "backstop" pentru frontiera irlandeza cu "aranjamente alternative". Liderul de la Londra…

- "Vom parasi UE pe 31 octombrie. Semnarea acestui document inseamna ca vom recapata controlul asupra legilor noastre in ziua Brexit", a afirma premierul britanic pe Twitter. Anuntul privind abrogarea Actului de aderare este "un pas istoric" in revenirea puterii legisltive de la Bruxelles in Marea Britanie,…

- Premierul britanic Boris Johnson a anunțat, duminica, pe Twitter, ca ministrul pentru Brexit, Steve Barclay, a semnat ordinul de abrogare a Actului din 1972 privind aderarea Marii Britanii la Uniunea Europeana, conform Mediafax."Vom parasi UE pe 31 octombrie. Semnarea acestui document inseamna…