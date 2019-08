Belerus organizează alegeri anticipate în noiembrie Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a stabilit luni alegeri legislative anticipate pentru noiembrie in aceasta fosta republica sovietica, a declarat serviciul de presa al presedintiei potrivit Agerpres. Scrutinul ce urmeaza sa-i aleaga pe cei 110 deputati ai camerei inferioare va avea loc pe 17 noiembrie, in timp ce alegerile pentru cei 64 de membri ai camerei superioare vor avea loc la 7 noiembrie, potrivit aceleiasi surse, citata de France Presse.



Opt membri ai camerei superioare sunt, in mod traditional, numiti de presedinte, in timp ce restul sunt alesi de catre deputatii

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

