Belarus vrea să aibă propriile rachete şi a cerut ajutor Ucrainei pentru dezvoltarea lor 'La ora actuala, lucram foarte mult la dezvoltarea industriei rachetelor in Belarus. Nu am avut un astfel de domeniu pana acum. Suntem foarte interesati sa ne ajutati in aceasta privinta', a afirmat Lukasenko. 'Daca partea ucraineana ar fi de acord sa ne ajute, atunci un proiect comun ar putea fi implementat intr-un an si jumatate sau doi, dar daca nu aceasta ne va lua patru sau cinci ani si ne va costa si mai putin', a remarcat el. Belarus, a spus liderul de la Minsk, este gata sa investeasca si sa creeze intreprinderi comune in Ucraina in domenii civile: in industria auto, de constructie… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

