Belarus: Guvernul introduce taxe pentru cei care vor să protesteze Cetatenii din Belarus vor trebui sa plateasca anumite taxe pentru a putea organiza evenimente stradale, cum ar fi protestele, demonstrațiile sau concertele. Mai exact, potrivit presei locale, organizatorii unor astfel de evenimente vor trebui sa plateasca pentru serviciile de ordine publica și sa suporte cheltuielile legate de asistența medicala si curațarea zonei dupa un eveniment public, scrie Vlasti.net. citata de Rador. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Canada a informat ca 13 dintre cetatenii sai au fost retinuti in China de cand Meng Wanzhou, sefa operatiunilor financiare de la firma chineza de telecomunicatii Huawei, a fost arestata in Vancouver luna trecuta la cererea SUA, scrie Reuters, potrivit news.ro.„Cel putin” opt dintre cei 13…

- Scandalul emisiilor diesel va costa Volkswagen 5,5 miliarde de euro in 2018 si aproximativ 2 miliarde de euro in 2019, a declarat directorul financiar Frank Witter saptamanalului german Boersen-Zeitung, citat de Reuters.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, l-a criticat pe presedintele Klaus Iohannis pentru ca pana acum nu a acceptat revocarea a doi ministri ai PSD si numirea altor doi. In schimb, Dan a punctat ca nu se va ajunge la suspendarea sefului statului.

- Guvernul italian a obtinut adoptarea unei legi care restrictioneaza drepturile privind azilul si sporeste fondurile alocate politiei, aceasta reprezentand pentru ministrul de interne si lider al partidului Liga (de extrema dreapta), Matteo Salvini, prima mare victorie post-electorala, relateaza joi…

- Elvetienii se vor pronunta duminica prin vot asupra unui subiect de importanta nationala care a impartit in doua tara, respectiv daca sa fie subventionati fermierii care lasa coarnele vacilor si caprelor lor sa creasca natural, transmite Reuters. Referendumul cu privire la păstrarea "demnităţii…

- Fondul Monetar International (FMI) avertizeaza ca Romania risca in continuare sa nu se incadreze in tinta de deficit si ca Guvernul ar trebui sa reevalueze majorarile de salarii si pensii pe care vrea sa le faca.

- Turiștii vor scoate 5 lei in plus din buzunar, fiindca, in acest oraș din Romania, indiferent de hotelul in care doresc sa stea, autoritațile au introdus o taxa speciala. Banii obținuți se vor folosi pentru a alimenta un buget dedicat turismului, creat pe model european. Primaria se așteapta la o suma…

- Guvernul ungar intreaba populația ce ar trebui sa faca pentru a susține mai mult familia. "Sa decidem viitorul impreuna" - sub acest slogan a fost lansata o consultare naționala, cu 10 intrebari legate de masurile care ar trebui luate pentru a-i convinge pe unguri sa