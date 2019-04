Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a anuntat vineri, la Minsk, ca urmatoarele alegeri prezidentiale din tara sa au loc in 2020, potrivit calendarului stabilit initial, transmite Reuterspotrivit Agerpres In discursul sau anual privind starea natiunii, Lukasenko a mentionat, de asemenea,…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat sambata ca presedintele Klaus Iohannis foloseste referendumul pentru 39; 39;a fura startul 39; 39; in cursa pentru alegerile prezidentiale.Referendumul este folosit ca un instrument pe care presedintele doreste sa il foloseasca pentru a intra in competitia…

- Presedintele algerian Abdelaziz Bouteflika, vizat de peste doua saptamani de o miscare de contestare fara precedent in cei 20 de ani de cand se afla la putere, a anuntat luni ca renunta sa mai candideze la un al cincilea mandat si o amanare sine die a alegerilor prezidentiale prevazute la 18 aprilie,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat duminica, intr o conferinta de presa la Targu Jiu, ca discursul sustinut de el la alegerile organizatiei PSD Gorj, este al unui 39; 39;om care vrea sa spuna ceea ce gandeste si simte 39; 39;, iar candidatul pe care PSD il va sustine pentru prezidentiale va…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri, ca formatiunea pe care o conduce va avea candidat la alegerile prezidentiale. „In primul tur vom avea candidat. Daca nu castigam noi si nu intram in turul doi, vedem, discutam. Dar vom avea candidat, nu se poate sa nu avem”, a spus Hunor, inaintea…

- Belarus si Rusia trebuie sa aiba in vedere o reactie comuna, in caz ca Statele Unite desfasoara in Europa rachete nucleare cu raza medie de actiune, a declarat vineri presedintele Aleksandr Lukasenko, potrivit agentiei de presa Belta, preluata de Reuters. Presedintele belarus a apreciat ca o astfel…

- Marea Britanie si-a aratat sustinerea fata de liderul opozitiei din Venezuela Juan Guaido, a anuntat un purtator de cuvant al premierului Theresa May, adaugand ca alegerile prin care Nicolas Maduro a devenit presedinte nu au fost corecte sau libere, scrie Reuters, potrivit News.ro.Guaido s-a…