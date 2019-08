Belarus: Alegeri legislative anticipate stabilite pentru noiembrie

Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a stabilit luni alegeri legislative anticipate pentru noiembrie in aceasta fosta republica sovietica, a declarat serviciul de presa al presedintiei.



Scrutinul ce urmeaza sa-i aleaga pe cei 110 deputati ai camerei inferioare va avea loc pe 17 noiembrie, in timp ce alegerile pentru cei 64 de membri ai camerei superioare vor avea loc la 7 noiembrie, potrivit aceleiasi surse, citata de France Presse.



Opt membri ai camerei superioare sunt, in mod traditional, numiti de presedinte, in timp ce restul sunt alesi de catre deputatii consiliilor…