- USR PLUS a câștigat alegerile europarlamentare la Constanța, conform rezultatelor finale validate de Biroul Electoral Central. Alianța este pe primul loc atât la județ, cât și la municipiu. PNL s-a clasat pe locul 2, iar PSD este la mare distanța, pe locul trei. La Constanța s-a…

- USR-PLUS a caștigat alegerile europarlamentare in Timiș cu un procent de 32,34%, conform rezultatelor finale facute publice de Biroul Electoral Județean. La alegerile europarlamentare, in Timiș rezulta un total de 324.822 voturi valabil exprimate. Iata rezultatele finale, conform BEJ: Alianța 2020 USR-PLUS…

- Partidul National Liberal a castigat alegerile europarlamentare, la nivelul judetului Bistrita-Nasaud, cu un scor de 38,28%, pe locul secund fiind Partidul Social Democrat, cu 23,69%, potrivit rezultatelor finale comunicate luni seara de Biroul Electoral Judetean, potrivit agerpres.ro.La alegerile…

- PNL a obtinut 27,79% din voturile valabil exprimate in judetul Tulcea, duminica, la alegerile europarlamentare, si se situeaza in topul preferintelor votantilor, arata rezultatele finale furnizate de catre Biroul Electoral Judetean (BEJ), potrivit agerpres.ro.Potrivit purtatorului de cuvant…

- Reprezentanții USR și PLUS Brașov transmit la aceasta ora mesajul Alianței in urma alegerilor de duminica, 26 mai, pentru Parlamentul European. Rezultatele conform Alianței USR + PLUS Municipul Brașov37,5% USR-PLUS22% PNL14,8% PSD Județul Brașov30,18% USR-PLUS28,67% PNL15,78% PSD The post IN DIRECT…

- PNL se situeaza pe primul loc la alegerile europarlamentare, dupa numararea voturilor exprimate în 18.612 sectii de votare din țara, reprezentând 99.31% din total, conform rezultatelor provizorii. Alianța 2020 USR PLUS este câștigator detașat la votul din strainatate, dupa numararea…

- Rezultatele provizorii dupa numararea voturilor din 18.612 sectii din tara, reprezentand 99.31% din totalul de 18.740 sectii sunt: PNL – 26,83% (2,3 milioane de voturi) PSD – 23.42% (2,01 milioane de voturi) Alianta 2020 USR -Plus – 21.29% (1,83 milioane de voturii) Pro Romania – 6,61% PMP – 5.65% UDMR…

- Astfel, in sedinta de joi, BEC a admis candidatura independenta a Gregorianei Tudoran, reprezentant al Asociatiei „Impreuna pentru A8", care militeaza pentru constructia autostrazii Iasi-Targu Mures. De asemenea, au fost admise listele de candidaturi depuse de PSD, Alianta 2020 USR-PLUS, ALDE, UNPR,…