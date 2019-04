Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Electoral Județean Alba, a dispus marți indepartarea unor afișe electorale ale PNL, PSD și ALDE, care au fost amplasate pe panourile electorale in numar mai mare de un exemplar pentru fiecare partid, dupa ce organizația județeana a USR a semnalat incalcari ale legii in mai multe localitați din…

- Edilii mai multor comune din Dolj au inceput campania electorala prin montarea unor bannere de mari dimensiuni pe cladirile unitatilor de invatamant. Mai multe fotografii au fost postate pe retelele de socializare si comentariile nu au intarziat sa apara. "In poze puteti vedea maretele realizari pesediste!…

- Societatea Jurnalistilor "Dunarea de Jos" (SJDJ) din Galati a organizat, luni, in foaierul Teatrului Dramatic Fani Tardini din localitate, vernisajul celei de-a VII-a editii a expozitiei "1 Aprilie- Ziua Politicianului", care cuprinde peste 500 de afise si materiale electorale. Inedita…

- Un politist local din Piatra Neamt cere demiterea sefului sau, motivind ca acesta ar fi dat dispozitie in mod ilegal unei patrule de ordine publica sa asigure sprijin pentru amplasarea unui banner electoral. Este vorba despre ceea ce presa a supranumit „scandalul bannerelor electorale la Piatra Neamt”,…

- „Azi, PNL ofera in fiecare zi dovezi ca nu mai reprezinta liberalii. PNL și-a pierdut busola. Din partidul elitelor, al promovarii drepturilor și libertaților cetațenilor, PNL-ul de azi e un partid lipsit de substanța politica, lipsit de orice fel de principii”, precizeaza ALDE Sibiu, vineri, 15…

- Liderul ALDE Alba, Ioan Lazar, susține ca asistații social pot fi folosiți ca masa de manevra politica in alegeri. Acesta, considera ca unii dintre primari ii folosesc pe aceștia in campaniile electorale pentru a lipi afișe, dar in special ca votanți. Ba mai mult, Lazar a ținut sa ii aduca la cunoștința,…

- Ioan Lazar, președintele ALDE Alba, a declarat vineri, intr-o conferința de presa ca majoritatea asistaților sociali sunt folosiți in campaniile electorale, ca numai așa se explica numarul mare de asistați sociali din județul Alba. Potrivit datelor prezentate de președintele ALDE Alba și care aparțin…