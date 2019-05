Presedintele chinez, Xi Jinping, nu si-a respectat angajamentul de a nu militariza arhipelagurile sub controlul Beijingului in Marea Chinei de Sud, a afirmat miercuri seful Statului Major american, generalul Joe Dunford, relateaza AFP.



"In toamna lui 2016, presedintele Xi Jinping i-a promis presedintelui Obama ca nu va militariza aceste insule. Acum, vedem acolo piste de aviatie cu o lungime de peste trei kilometri, complexe de depozitare a munitiei, desfasurari de capacitati de aparare antiracheta, capacitati aeriene", a detaliat generalul Dunford.



"Este clar ca s-au…