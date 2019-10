Beijingul face apel la ''reunificarea'' Taiwanului cu China Ministrul chinez al Apararii, generalul Wei Fenghe, a lansat luni un apel fara concesie la 'reunificarea' Taiwanului cu China, pe fondul tensiunilor cu aceasta insula condusa de un guvern rival si pe care Beijingul nu exclude sa o preia din nou sub control cu forta, relateaza AFP.



Republica Populara Chineza considera Taiwanul ca fiind una dintre provinciile sale, chiar daca acest teritoriu insular, cu o populatie de circa 23 de milioane de locuitori, este independent de facto de la sfarsitul unui razboi civil in 1949.



Taiwanul nu si-a proclamat totusi oficial independenta,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

