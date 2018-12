Beijingul avertizează Washingtonul. Mesaj dur pentru Donald Trump Initiativa de marti a presedintelui american pare a fi un pas spre punerea in aplicare a noii ramuri a armatei americane pe care el doreste sa o infiinteze: Forta Spatiala.



"China a pledat mereu pentru o utilizare pasnica a spatiului. Ea se opune inarmarii spatiului si oricarei curse a inarmarii in spatiu", a declarat Hua Chunying, purtatoare de cuvant a Ministerului de Externe chinez. "Si ne opunem si mai mult ca spatiul sa devina un nou camp de lupta", a spus aceasta in cadrul unei conferinte de presa, informeaza Agerpres.



Vicepresedintele american Mike Pence a precizat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

