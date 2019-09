Beijingul ar putea părăsi lista celor 200 de oraşe cele mai poluate din lume (studiu) Calitatea aerului din Beijing, cunoscuta ca extrem de proasta, s-a imbunatatit in ultimii ani, pana in punctul in care capitala chineza ar putea parasi lista celor 200 de orase cele mai poluate din lume, potrivit unui studiu publicat joi si citat de AFP.



Beijingul este "pe drumul cel bun" pentru a reduce cantitatea de particule PM 2.5 cu aproape 20% in acest an fata de 2018, a informat AirVisual, divizia de cercetare a companiei elvetiene IQAir, specializata in producerea de purificatoare de aer.



Intre lunile ianuarie si august, nivelul mediu al acestor particule - foarte… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mamele ce nu sunt satisfacute cu partenerii petrec mai mult timp vorbind cu bebelușii lor, dar doar daca bebelușul este baiat, conform unui nou studiu de la University of Cambridge. Descoperirile au fost publicate in 'Journal of Family Psychology', potrivit 360MEDICAL.ro.Este cunoscut faptul…

- Cum trebuie sa manance o gravida. Nutritionistul Gianluca Mech face lista alimentelor! Ce inseamna dieta in timpul sarcinii? Cand ne referim la dieta pe timpul sarcinii, nu vorbim despre restrictionarea caloriilor sau incercarea de a pierde in greutate, intrucat acestea pot fi periculoase pentru tine…

- Astfel, veniturile totale ale firmelor din domeniul hotelier au fost de peste 5,5 miliarde lei in 2018, in crestere cu 10% fata de anul anterior si cu 18% in raport cu 2016, cand companiile de profil au raportat venituri de 4,66 miliarde lei. In acelasi timp, marja de profit a companiilor din domeniul…

- Ministerul Energiei va preleva si va analiza probe de benzina si motorina din statiile de distributie, pentru a monitoriza calitatea acestora, potrivit unui proiect de ordin publicat pe site-ul institutiei. Astfel, autoritatea competenta, adica ministerul, va actualiza o lista cu statiile de distributie…

- Reprezentantul Statelor Unite pentru Comerț, Robert Lightizer, a dat publicitații luni noaptea lista unor noi produse europene susceptibile a fi supuse unor taxe vamale suplimentare. O acțiune care, in mod evident, vizeaza accentuarea presiunilor asupra «celor 28» pentru a-i determina sa abandoneze…

- Curtea Europeana de Justitie a decis miercuri ca orasele trebuie sa ia masuri daca nivelul de poluare a aerului depaseste limita admisa intr-un singur punct de masurare, mai degraba decat pe baza unei medii stabilite la nivelul unei regiuni, transmite agenția Reuters, citata

- Curtea Europeana de Justitie a decis miercuri ca orasele trebuie sa ia masuri daca nivelul de poluare a aerului depaseste limita admisa intr-un singur punct de masurare, mai degraba decat pe baza unei medii stabilite la nivelul unei regiuni, transmite agenția Reuters, citata

- Poluarea aerului reprezinta, in prezent, cel mai mare risc pentru sanatate la nivel mondial, iar aceasta se estimeaza ca va contribui la 7 milioane de decese premature in fiecare an, releva "World Air Quality Report 2018 - Region & City PM2.5 Ranking", publicat in acest an de platforma IQAir,…