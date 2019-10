Stiri pe aceeasi tema

- O deputata norvegiana a anunțat ca a propus ”populația Hong Kong-ului” pentru Premiul Nobel pentru Pace 2020, cu riscul de a înfuria înca o data China, relateaza AFP. ”Am nominalizat pentru Premiul Nobel pentru Pace 2020 cetațenii Hong Kong-ului, care își risca…

- Administratia Xi Jinping a cerut, marti, Turciei sa inceteze ofensiva militara din Siria si sa revina la "directia corecta", informeaza agentia de presa Reuters si cotidianul la Repubblica, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Victor Ciutacu, reacție dura dupa dezvaluirile Rise Project despre Dan…

- China a cerut joi sa fie respectata suveranitatea siriana, dupa lansarea unei ofensive turce in nordul acestei tari impotriva fortelor kurde, potrivit France Presse. 'China considera ca suveranitatea, independenta si integritatea teritoriala a Siriei trebuie sa fie respectate si mentinute',…

- ''Consiliul de Securitate al ONU are un rol de jucat. Sauditii au fost atacati si ar fi potrivit ca acestia sa apeleze la Consiliu. Dar mai intai trebuie sa adunam informatiile disponibile'', a declarat responsabilul american sub rezerva anonimatului. El nu a explicat ce a vrut sa spuna prin…

- Prim ministrul canadian Justin Trudeau a afirmat joi ca statul chinez folosește detenția arbitrara ca unealta pentru a-și atinge obiectivele politice interne și internaționale, scrie CBC. El a adaugat ca aceasta tactica de presiune este îngrijoratoare nu numai pentru Canada, dar și pentru…

- Wang Yi a avut o intrevedere cu omologul sau nord-coreean Ri Yong Ho, in cadrul vizitei sale de trei zile la Phenian, care are loc in urma testelor suspecte cu rachete balistice ale Coreei de Nord.Cei doi diplomati au declarat ca vor colabora pentru a mentine pacea si stabilitatea regionala.In…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe, Hua Chunying, a anunțat marți ca Beijingul nu este de acord cu decizia Indiei de a revoca statutul special al Kashmirului indian, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Sondaj: Klaus Iohannis, de neoprit in cursa catre Cotroceni! Surpriza de pe…

- Administratia de la Beijing a indemnat, vineri, Statele Unite sa anuleze sanctiunile impuse companiilor chineze acuzate ca ofera ajutor Iranului in programul nuclear, informeaza site-ul agentiei Associated Press."China se opune in mod consistent si determinat deciziei Statelor Unite de a impune…