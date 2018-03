Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare greșeala pe care o fac multe persoane pe ger este sa consume alcool! Acesta dilata vasele de sange și impinge caldura spre piele. Atunci cand ești supus unor temperaturi extreme, corpul tau da alarma și incearca sa se apere de agresiune.

- Un poem, devenit viral, este considerat cel mai frumos elogiu adus femeii. Distribuita intens pe rețelele de socializare, poezia „Orice femeie”, scrisa de Pamela Redmond Satran, autoare americanca, te va face sa o recitești orice de cate ori vei avea nevoie de o doza de frumos in viața ta. Mai ales…

- Elena Ivanca este una dintre marile actrițe din țara aceasta. Fara exagerare afirm asta. Publicul de peste tot, are un respect și-o admirație pentru Elena Ivanca. Tot ceea ce spune Elena Ivanca, iți ajunge la suflet. De pilda, iubește atat de mult teatrul incat pot sa afirm ca, teatrul ii da o forța…

- Neaparat dezbatere publica! Asta a cerut, in premiera, primarul Nicolae Robu, pentru prelungirea contractului de inchiriere incheiat cu PSD Timiș pentru sediul de pe Spl. Vladimirescu. Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi a plenului de marți tocmai pentru ca nu fusese organizata dezbatere!

- Diana Dumitrescu se pregatește sa devina mama. In cadrul unui interviu acordat pentru unica.ro , actrita a vorbit despre marea ei dorinta si despre povestea de dragoste pe care o traieste alaturi de Alin. „Este ceva imi doresc, este ceva ce așteptam. Noi ne dorim foarte mult sa se intample cat mai repede,…

- Administratia din Romania este imbatranita, nu biologic neaparat, dar ca si gandire si dorinta de schimbare, iar solutia este la cei care vin din spate, in special la tineri, a declarat, vineri, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, la conferinta 'Incluziunea financiara - de la vorbe…

- Chiar daca este greu sa-ți schimbi obiceiurile alimentare, este obligatoriu daca te confrunți cu problema colesterolului marit.Renunța la sare. Prea multa sare favorizeaza retenția de fluide in corp ceea ce pune presiune pe inima/ Cu dieta DASH vei consuma fie 2.300 mg sau 1.

- Din ce in ce mai multi romani plec in strainatate pentru a munci sau pentru a se distra. Evident, de cele mai multe ori, trebuie sa ai asupra ta un pasaport, pentru a te lasa sa intrii in tara respectiva. Insa, ce se intampla cand acesta expira, dar tu nu stii? Aici intervin autoritatile.

- Se crede, adeseori, ca teroristul este manat de fanatismul religios pur și simplu. Ca el dorește in mod real sa aduc imparația lui Allah, ca dorește viața de apoi promisa martirilor. Aceasta perspectiva comuna, insa, nu rezista neaparat la observații mai atente. Terorismul islamic inflorește…

- Eticheta nutritionala a produselor alimentare îti ofera informatii esentiale despre calitatea acestora. Daca urmaresti sa ai o alimentatie echilibrata, este bine sa-ti creezi un obicei din a citi eticheta nutritionala. Iata la ce sa te uiți pe eticheta!

- Ca de fiecare data, la inceput de saptamana, reprezentanții Teatrului ”Tudor Vianu” fac public programul saptamanii: Marți, 6 martie, Sala Mica, ora 17,00 – ”NEAPARAT CARAGIALE” Miercuri, 7 martie, Sala Mare, ora 11,00 – ”CINCI FETE DE POVESTE” (spectacol pentru copii) Joi, 8 martie, Sala Mica, ora…

- Chef Foa și frații sai au ajuns bucatari, cei trei baieți fiind fascinați de mancarurile pe care mama lor le gatea aproape zilnic, deși femeia nu avea deloc un program lejer la munca, unde lucra in 3 schimburi. Chef Foa a fost inițiat in tainele gatitului din copilarie, intrucat mama lui obișnuia sa…

- 1. Despre posibila schimbare a paradigmei economice locale Sincopa pe care o anticipez in evolutia domeniilor IT&Outsourging la nivelul Iasului pentru anii 2018 si 2019 nu e neaparat un fapt negativ pentru dezvoltarea economica a Iasului pe termen mediu si lung. Relaxarea presiunii asupra fortei de…

- Se știe ca pizza este un fel de mancare tradițional italienesc, insa, dupa ’89, mai toate restaurantele romanești au introdus-o in meniu, ajungandu-se ca astazi sa fie puține localuri care nu o prepara. Localurile buzoiene s-au aliniat și ele acestui trend și ne oferteaza cu zeci de sortimente de pizza…

- Seful forului administrativ s-a intalnit la primele ore ale diminetii, la sediul institutiei, cu primarii localitatilor dambovitene si constructorii care au contracte de lucrari pentru obiective de investitii cu finantare prin OUG 28/2013 si PNDL 2. Seful administratiei judetene a solicitat o mobilizare…

- DINAMO-FCSB LIVE VIDEO STREAM ONLINE DIGISPORT TELEKOM SPORT Directorul sportiv al clubului de fotbal FC Dinamo, Ionel Danciulescu, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca la derby-ul cu FCSB vor fi...

- Din ce in ce mai multe femei doresc sa ramana insarcinate, cautand diferite modalitati. De asemenea, cei care vor sa aiba o situatie financiara mai buna cauta sa lucreze mai mult, peste program. Insa, v-ati gandit vreodata ca exista anumite plante care va aduc noroc in casa si in viata?

- Mihaela Radulescu il aduce pe Felix Baumgartner in Romania! Diva de la Monaco ( și-a facut acolo o casa de vis! ), jurat in show-ul “Romanii au talent”, al carui nou sezon, al optulea, incepe diseara la PRO TV, ne-a marturisit ca iubitul ei austriac, care a devenit o celebritate mondiala dupa ce a sarit…

- ASA CEVA… Renumitul infractor, niciodata inchis, Catalin Viorel Puscasu, de 19 ani, din Falciu, a fost din nou prins, pe 14 februarie, de politistii locali barladeni cand incerca sa sparga un automat de cafea in zona Pietei Centrale din oras. Asta dupa ce, pe 10 februarie, a fost luat pe sus tot de…

- Oamenii cu un grad inalt de inteligenta performeaza in general mai bine la locul de munca. Drept urmare, sunt vazuti drept candidati viabili pentru rolul de lider. Numai ca daca analizam situatia mai atent vom realiza ca lucrurile nu stau chiar asa, potrivit Revista CARIERE. 0 0 0 0 0 0

- O noua inregistrare a discutiilor purtate de procurorul DNA Mircea Negulescu si Vlad Cosma, a fost publicata, marti, in cadrul emisiunii Jocuri de Putere de la Realitatea TV, si arata cum incerca fostul tanar deputat sa-l compromita pe magistratul din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie de la Ploiesti.…

- SAMBATA MORȚILOR. Sambata, 10 februarie, Biserica Ortodoxa face pomenirea celor trecuti la cele vesnice. MOȘII DE IARNA 2018. Exista pomenirea mortilor, pentru ca Biserica nu vede in moarte sfarsitul existentei omului, scrie crestinortodox.ro. SAMBATA MORȚILOR. In aceasta zi obiceiul…

- Pistele aeroportului Otopeni pun in pericol traficul aerian si au nevoie urgenta de reparatii capitale! Avertismentul este dat de controlorii de trafic aerian, intr-un raport al Corpului de Control al Premierului.

- Alina Crisan a inceput sa colaboreze cu formatia "Directia 5" in 2015. Marian Ionescu, liderul trupei, a cooptat-o pe fosta membra ASIA in toate proiectele formatiei (videoclipuri, concerte etc.), ceea ce i-a si apropiat pe cei doi ( VEZI AICI DETALII ). A

- Pentru ca o femeie sa arate cat mai bine, nu are nevoie neaparat de artificii creative complicate, ci doar de cateva accesorii care completeaza fin orice ținuta. Acestea sunt produse care au trecut testul timpului și care și-au dovedit popularitatea, mai ales pentru feminitatea lor. “O fata trebuie…

- Nelipsita iarna de pe mesele romanilor, tuica fiarta se prepara usor, adaugand cateva condiment care ii dau o savoare unica. Reteta bauturii preferate in sezonul rece o regasim la regretatul maestru gastronom, Radu Anton Roman, “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia).

- Lumina albastra emisa de telefoane, tablete si televizoare este un pericol major pentru ochi! Iar una dintre afectiuni este imbatranirea retinei. Primele victime ale luminii albastre, de cinci ori mai puternica decat cea obisnuita, sunt copiii.

- Fermierii care s-au angajat sa livreze pe piata tomate inca de la sfarsitul primaverii, urmand sa primeasca un sprijin de 3.000 euro/an, se pregatesc sa planteze. Cand vom manca rosii romanesti si cat vom plati pentru „trufandale“.

- Florin Nița pleaca de la FCSB: ”Aducem portar in locul lui!”. Portarul titular al vicecampioanei Romaniei, Florin Nița, este pe picior de plecare. Patronul FCSB, Gigi Becali, a anunțat ca-l da pe Nița pentru 2 milioane de euro. „S-ar putea sa plece Nita zilele astea, doua milioane de euro am cerut.…

- Efecte daunatoare grave ale cafelei. Bauta dimineata, pe stomacul gol, este un adevarat pericol pentru sanatate. Specialistii ne invata ce trebuie sa facem pentru a evita aceste efecte nocive. Multe persoane isi incep ziua cu o cafea consumata direct pe stomacul gol, imediat cum se trezesc. A devenit…

- Ce a spus Simona Halep despre finala cu Caroline Wozniacki: ”Nu ma gandesc neaparat la titlu, ci sa caștig fiecare punct!”. Simona Halep o va intalni sambata, in finala de laa Australian Open, pe Caroline Wozniacki, daneza care atenteaza la locul 1 mondial in ierarhia WTA. „O respect mult pe Caroline.…

- Pentru femei, sa mergi la un salon reprezinta un deliciu si rasfat! Din ce in ce mai multe domnisoare si doamne sunt prezente in saloanele de manichiura-pedichiura, pentru a fi in trend, insa, de foarte multe ori, nu stiu la ce se expun. Pentru a afla, citeste materialul de mai jos si urmareste videoclipul.

- In primele zile pacienții sint deosebit de contagioși, astfel incit in aceasta perioada li se recomanda sa ramina acasa. Oamenii de știința americani de la Universitatea din Maryland au dovedit ca pacientul contagios poate molipsi alte persoane cu virusul gripal nu numai prin stranut sau tuse. E suficient…

- Fumezi zilnic? Daca vrei ca sanatatea plaminilor tai sa nu fie afectata atit de rapid consuma aceste alimente. In urma unor studii, cercetatorii au constatat ca adulții care au consumat mai mult de doua roșii și trei porții de fructe proaspete pe zi au inregistrat o deteriorare mai puțin accelerata…

- Florin Carciumaru, liderul PSD Gorj l-a cotrazis pe deputatul social-democrat Mihai Weber in ceea ce privește criteriile de desemnare a candidatului PSD la Primaria Targu-Jiu. Saptamana trecuta, Mihai Weber, președintele executiv al PSD Gorj a creionat un profil de candidat despre care spunea ca trebuie…

- Ionuț Larie stie ce dorinta are la implinirea a 31 de ani. Spune ca prefera titlul in detrimentul Europei si marturiseste ca poate da randament chiar daca nu e prima optiune in defensiva. Initial, in momentul in care a fost adus vara trecuta la Steaua, Ionut Larie trebuia sa faca pereche in defensiva…

- In multe zone ale lumii, calatoria cu avionul nu mai reprezinta un privilegiu, ci o obisnuinta. Insa pasagerii din interiorul aeronavei nu sunt constienti de faptul ca se expun la radiatiile prezente in nori.

- Pentru a avea energie si pentru a te simti bine, micul dejun ar trebui sa fie nutritiv, benefic si delicios! Dr. Serban Damian, expert al campaniei „Mousse si suc 100% – aici sunt vitaminele istete!" ne ofera cateva sfaturi referitoare la ceea ce este recomandat sa mancam in diminetile friguroase.…

- Gazele naturale consumate de catre populatie se vor scumpi cu 10%, de la 81,48 lei/MWh la 88,28 lei/MWh incepand cu data de 10 ianuarie, a anuntat Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), intr-un comunicat, dupa ce furnizorii au cerut preturi mai mari. Impactul in facturi va…

- Warren Buffett, al treilea cel mai bogat om din Statele Unite, a emis un mesaj optimist cu privire la viitorul statului american, in stilul sau caracteristic. Cei ingrijorați de viitorul lor economic și șansele copiilor lor la o viața decenta ar trebui sa nu se teama. Creșterea economica va aduce bunastare…

- Avertisment extrem de dur al specialistilor pentru cei ‘indragostiti’ de telefon. Sunt predispusi la o boala extrem de grava de care nu pot scapa decat daca renunta la vorbitul in exces la mobil.Un raport publicat de Departamentul de Sanatate Publica din statul american California arata ca…

- Contra le-a transmis un mesaj tranșant lui Chipciu și lui Stanciu: ”Sa-și faca și ei partea lor!”. Cei doi romani de la Anderlecht au fost trecuți pe linie moarta , fapt care le-a periclitat și viitorul la echipa naționala. Cosmin Contra, antrenorul tricolorilor, le-a transmis din nou ca, daca nu vor…

- Cu siguranta toate femeile se intreaba adesea ce le plac barbatilor, insa nu gasesc niciodata un raspund multumitor. De cele mai multe ori, acestea ajung sa isi imbunatateasca partile corpului apeland la medicii esteticieni in speranta ca poate, poate vor fi mai placute.

- Din ce in ce mai multe persoane iau decizia de a se lasa de fumat sau chiar de a imputina numarul de tigari pe care le fumeaza zilnic sau saptamanal. Insa, exista o planta care te ajuta, in timp, sa scapi de dependenta de tutun.

- Buzoienii care sunt crescatori de animale si nadajduiesc sa ia subventii pentru asta trebuie sa stie, de la bun inceput ca, printr-un proiect de hotarare, Ministerul Agriculturii aloca 56 de milioane de lei ajutor de stat pentru mentinerea registrelor genealogice și pentru costurile aferente testelor…

- Interviu acordat de Violeta Agrici, ambasadoare a R. Moldova în Regatul Spaniei, ziarului „La Tribuna del Pais Vasco” „Fiecare punct de pe harta Spaniei este o destinație turistica” - Ce v-a marcat în primele luni de aflare în Regatul…