Bei cafea din cănile de la birou? După acest articol nu o vei mai face Bei cafea din canile de la birou? Dupa acest articol nu o vei mai face Un nou studiu a scos la iveala faptul ca 1 din 5 cani de cafea din bucatariile de la locul de munca conține materii fecale, iar un expert iți spune cum sa-ți pastrezi cana curata. Un studiu efectuat de TotalJobs a explicat cum acest fenomen este posibil deoarece 25% dintre oameni nu se spala pe maini dupa ce ies de la toaleta și in urma acestei descoperiri, Dr. Lisa Ackerley te sfatuiește cum sa ții la distanța aceste bacterii. „Orice ai face, nu-ți lasa cana sau sticla de apa in chiuveta sau pe birou peste noapte, deoarece… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

