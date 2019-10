BEI amână o decizie referitoare la încetarea finanţării proiectelor în domeniul combustibililor fosili Reunit marti la Luxemburg, consiliul director al BEI a decis sa amane pentru data de 14 noiembrie o discutie cu privire la o noua strategie care include cresterea suportului pentru proiectele din domeniul energiilor verzi. Presedintele BEI, Werner Hoyer, vrea ca banca sa isi asume un rol de lider in finantarea proiectelor sustenabile iar in luna iulie a propus incetarea finantarii proiectelor in domeniul combustibililor fosili dupa 2020. In schimb, Germania, cea mai mare economie a Europei si principalul actionar al BEI, vrea ca banca sa continue sa finanteze proiecte legate de gazele… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

