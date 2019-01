Stiri pe aceeasi tema

- Perechea formata din jucatoarele romane de tenis Irina Begu si Mihaela Buzarnescu s-a calificat, marti, in sferturile de finala ale probei de dublu la Hobart (Australia), turneu WTA dotat cu premii totale de 250.000 de dolari, dupa 1-6, 6-3, 10-8 cu cuplul Kaitlyn Christian (SUA)/Alexa Guarachi (Chile).…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu, a doua favorita, a fost invinsa de elvetianca Belinda Bencic cu 4-6, 6-3, 7-5, marti, in prima runda a turneului WTA de la Hobart (Australia), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari. Buzarnescu (30 ani, 25 WTA), care a pierdut si primul sau meci din…

- Astazi a avut loc tragerea la sorți a tabloului principal de la Hobart, competiție in care Romania va fi reprezentata de trei sportive in primul tur: Mihaela Buzarnescu, Irina Begu și Ana Bogdan. Turneul se desfașoara in perioada 7-12 ianuarie și are premii totale in valoare de 250.000 de dolari. Mihaela…

- Perechea formata din tenismanul roman Horia Tecau si olandezul Jean-Julien Rojer s-a calificat, luni, in sferturile de finala ale probei de dublu a turneului ATP de la Basel (Elvetia), dotat cu premii totale in valoare de 1.984.420 euro. Perechea romano-olandeza a trecut in optimile de finala de olandezii…

- Perechea formata din Irina Begu și Mihaela Buzarnescu, cap de serie numarul 1, a fost eliminata in turul 1 de la Kremlin Cup de cuplul rus Olga Doroșina/Polina Monova, scor 2-6, 1-6. Surpriza e uriașa, ținand cont ca Begu ocupa locul 25 WTA la dublu și Buzarnescu era pe poziția a 27-a mondial, in timp…

- Perechea formata din jucatoarea romana de tenis Irina Begu si cehoaica Barbora Krejcikova a fost invinsa de cuplul Xinyun Han (China)/Darija Jurak (Croatia) cu 6-4, 4-6, 10-8, miercuri, in sferturile de finala ale probei de dublu la Tianjin (China), turneu WTA dotat cu premii totale de 750.000 de dolari.…

