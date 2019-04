Stiri pe aceeasi tema

- Trimisul special al AGERPRES, Nicoleta Gherasi, transmite: Peste 8.000 de specialisti si circa 300 de expozanti, din 50 de tari, sunt asteptati la editia din 2019 a WindEurope Conference & Exhibition, care are loc in perioada 2-4 aprilie in Spania, la Bilbao. WindEurope Conference & Exhibition…

- Pretul gazelor de productie interna urmeaza sa fie plafonat incepand cu 1 mai, cu o luna mai tarziu decat era prevazut in OUG 114/2018, au declarat, joi, pentru AGERPRES, surse din cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie. Potrivit OUG 114/2018, pretul gazelor de productie interna…

- Pretul gazelor de productie interna urmeaza sa fie plafonat incepand cu 1 mai, cu o luna mai tarziu decat era prevazut in OUG 114/2018, au declarat, joi, surse din cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie.

- Pretul gazelor de productie interna urmeaza sa fie plafonat incepand cu 1 mai, cu o luna mai tarziu decat era prevazut in OUG 114/2018, au declarat, joi, pentru AGERPRES, surse din cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie.Citește și: E OFICIAL: Parlamentul European INTERZICE…

- Pretul gazelor de productie interna urmeaza sa fie plafonat incepand cu 1 mai, cu o luna mai tarziu decat era prevazut in OUG 114/2018, au declarat surse din cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie, citate de Agerpres. Potrivit OUG 114/2018, preţul gazelor de producţie internă…

- Eliminarea contributiei de 2% din cifra de afaceri pentru producatorii de energie pe baza de carbune reprezinta o discriminare evidenta fata de ceilalti operatori din piata, iar aceasta taxa ar trebui anulata pentru toata lumea, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, Martin Moise, vicepresedintele Organizatiei…

- Contributia de 2% din cifra de afaceri pe care trebuie sa o plateasca companiile energetice catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE), conform OUG 114/2018, este exagerat de mare, iar acesti bani ar trebui sa fie utilizati pentru a finanta proiecte de eficienta energetica, a declarat,…

- Delgaz Grid, compania de distributie a gazelor din grupul E.ON Romania, a solicitat aprobarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE) pentru realizarea unei magistrale directe de gaze care sa alimenteze un imobil detinut de ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, in judetul Maramures.Informatia…