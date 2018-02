Stiri pe aceeasi tema

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, l-a primit miercuri pe seful statului roman Klaus Iohannis, pe agenda intalnirii figurand, potrivit Administratiei Prezidentiale, si "situatia din Romania referitoare la modificarile aduse…

- Lenuța Cernica, tanara polițista diagnosticata cu tumora cerebrala la doar 30 de ani, a carei poveste impresionanta de viața a fost prezentata recent de Libertatea, a gasit o cale pentru a putea spera la vindecare. Dupa ce medicii din Romania nu i-au putut oferi soluțiile pentru vindecare, Lenuța Cernica…

- În Republica Moldova a fost efectuat cel de-al 40-lea transplant de ficat. La operația, care s-a desfașurat la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, au asistat și chirurgii din România. Intervenția chirurgicala a decurs cu succes, iar pacientul se simte bine, transmite…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat marți ce a discutat cu reprezentații UDMR.„Am discutat despre educație, despre sanatate, despre infrastructura, despre agricultura, despre funcționarii publici. (...) S-a discutat despre fonduri europene, despre preluarea de catre Romania a președinției…

- Cerere mare de spatii logistice si industriale. Unde se pozitioneaza Clujul Cererea bruta de spatii industriale si de logistica a crescut, in 2017, cu 15%, la peste 525.000 de metri patrati, inregistrand un nou maxim istoric, conform unui studiu realizat de o companie de consultanta imobiliara. Cea…

- La fiecare smartphone achizitionat romanii cumpara cel putin doua accesorii. Piata locala de accesorii pentru telefoane mobile a depasit 10 milioane de unitati anul trecut, potrivit estimarii Avenir Telecom, unul dintre cei mai mari distribuitori de telefoane, accesorii pentru telefoane…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea solicita întrunirea urgenta a Comitetului Executiv National (CEx) al PSD pentru ”a transa criza politica” întrucât aceasta a avut drept ”reactie organica” încetinirea motoarelor administratiei centrale si locale. …

- Inlocuirea becurilor clasice cu cele LED aduce economii substantiale in factura de energie electrica, chiar si in Romania, unde preturile la energia vanduta consumatorilor casnici sunt printre cele mai mici din Europa, potrivit Eurostat. Becurile cu LED se bucura de o popularitate tot mai mare in ultima…

- Autoritațile naționale și locale s-au intalnit vineri, 12 ianuarie 2018, la Sibiu, pentru a discuta despre ultimele evoluții in procesul de pregatire al Summit-ului care va avea loc in anul 2019, cand Romania va deține Președinția Consiliului Uniunii Europene.Intalnirea a fost un bun prilej…

- Compania aeriana Wizz Air are de gând sa deschida un zbor Cluj-Napoca - Viena. CEO al Wizz Air, Jozsef Varadi, a fost prezent la Cluj-Napoca, și a vorbit și despre baza operaționala deschisa la Aeroportul din Viena. ”Aeroportul Cluj detine…

- Robu susține ca de vina pentru invazia de produse aratoase, dar fara gust, suntem chiar noi, consumatorii, care am preferat sa cumparam legume și fructe ieftine, dar aratoase, aduse din import. Apoi, chiar și țaranii romani au inceput sa cultive aceste produse, deoarece erau mai ușor de vandut.…

- O intalnire din 12 octombrie 2017, care a avut loc la Kiev intre parlamentari din Romania și Ucraina, pe tema drepturilor copiilor romani din Ucraina la invațamantul in limba materna, s-a tranformat intr-un schimb de acuzații reciproce dure intre cele doua state.

- Guvernul a aprobat un proiect de lege care prevede posibilitatea ca cetateanul sa opteze pentru eliberarea unei carti electronice de identitate, cu sau fara imaginea impresiunilor papilare a celor doua degete aratatoare, sau a unei carti de identitate simple, fara CIP.Citește și: DOLIU in…

- Medicii de familie din Romania isi mentin decizia ca, incepand de miercuri, sa nu mai acorde servicii decontate de casele de asigurari de sanatate, pacientii fiind afectati de faptul ca nu vor mai primi trimiteri si retete compensate, in timp ce cadrele medicale sustin ca vor lucra „pro-bono”. Societatea…

- 'Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la absenta imunoglobulinei de pe piata medicamentelor din Romania, semnalata de catre mass-media. Sesizarea din oficiu vizeaza posibila incalcare a art. 22, art. 34 si art. 49 din Constitutia Romaniei privind dreptul la viata si la integritate…

- In Regiunea Vest, media de mortalitate infantila a fost, la nivelul anului 2016, de 6,8 la mia de copii nascuți vii, sub cea naționala de 7,3, susțin reprezentanții Organizației ”Salvați Copiii” Romania. In județele Caraș-Severin și Timiș, rata mortalitații infantile a scazut semnificativ, de la 12,8,…

- O noua experienta de cumparaturi este in trend-uri pentru 2018 - smartphone-ul pe post de portofel digital. BT Pay este primul wallet din Romania care permite plati contactless, bazat pe tehnologie inteligenta de plata Visa Token Service si MasterCard Digital Enablement Service.

- Nationala Romaniei nu s-a putut bucura, dupa Revolutie, de serviciile lui Mircea Lucescu, cel despre care se spune ca ar fi cel mai bun antrenor roman. ”Daca ma voia toata lumea, poate as fi fost selectionerul Romaniei”, avea sa spuna ”Il Luce”. A ajuns, totusi, la carma nationalei. Doar ca nu a noastra,…

- Romania, la 100 de ani ii aduce pe romani mai aproape unii de alții. Crescuți cu aceleași valori, in același spirit, romanii știu ca nu traiesc intre granițe. Documentarul video 'Marea Unire - Romania, la 100 de ani' realizat de AGERPRES surprinde emoția unor oameni care au vazut Unirea, dar care…

- Anamaria Ferentz a venit in Romania, unde va petrece sarbatorile de iarna. Artista locuiește de mai mulți ani in America și ii merge din plin. Prezenta in cadrul unei emisiuni tv, Anamaria Ferentz a povestit despre barbatul din viața ei și despre cum va petrece sarbatorile de iarna. Iubitul artistei…

- O masina marca Daewoo Matiz, a uimit utilizatorii unei reteli de socializare, dupa ce un barbat a postat un video in care aceasta apare cu pneurile indoiate.Masina a fost filmata in timp ce circula liber pe o strada din Romania.

- La Complexul Turistic si de Natatie Targoviste s-a desfasurat, in week- end ul trecut , Concursul Tarilor Central Europene la Inot, juniori mici, aceasta fiind cea mai importanta competitie de gen organizata in ultimii ani , in Romania. Au participat sportivi din Polonia, Slovenia, Serbia, Macedonia,…

- In timp ce marile banci centrale ale lumii se pregatesc sa-si restranga stimulentele de politica monetara, banca centrala a Ungariei a decis sa-si lanseze propriul program de relaxare monetara, scrie Bloomberg. Banca centrala ungara va incepe sa achizitioneze titluri bazate pe credite ipotecare…

- Un dialog halucinant a avut loc miercuri în plenul Camerei Deputaților între senatorul PSD Serban Nicolae și deputatul USR Cosette Chichirau. În acest context, Cosette Chichirau a povestit cum a fost „înjurata” de senatorul PSD Serban Nicolae. …

- Ministrul Finantelor Publice a prezentat, miercuri, in sedinta de Guvern, sumele alocate in proiectul bugetului de stat pentru anul 2018 pentru ministere si o parte din institutiile publice centrale. "Enumeram bugetul pe 2018 cu sumele destinate pentru fiecare institutie: Ministerul Apararii Nationale…

- Ministrul Finanțelor Publice a prezentat, miercuri, in ședința de Guvern, sumele alocate in proiectul bugetului de stat pentru anul 2018 pentru ministere și o parte din instituțiile publice centrale. "Enumeram bugetul pe 2018 cu sumele destinate pentru fiecare instituție: Ministerul…

- Consultantul politic Cozmin Gușa a comentat, intr-o intervenție telefonica la Realitatea TV, protestul de sambata din Piața Victoriei prin care a fost impiedicata intenția primarului PSD Gabriela Firea de a amplasa un targ de Craciun in spațiul tradițional al protestelor anti-guvernamentale din 2017.Cozmin…

- Social-democratii s-au strans, in aceasta seara, intr-o sedinta fulger. Intalnirea, potrivit secretarului general adjunct al PSD, nu a fost convocata de presedintele Liviu Dragnea, ci de presedintii judeteni ai PSD. Mai mult, sustine Codrin Stefanescu, pe masa discutiilor nu s-ar fi aflat subiecte…

- Naționala feminina de handbal a Romaniei a obținut a doua sa victorie in Grupa A a Campionatului Mondial din Germania, 31-28 (14-14) cu Slovenia, duminica, la Trier. Sursa foto: (c) FRH — Federația Româna de Handbal Official / Facebook Tricolorele au reușit sa învinga…

- Ronaldo Deaconu (20 de ani) a marcat un gol superb pentru victoria Chiajna in victoria cu Juventus (5-0), iar Helmuth Duckadam s-a grabit sa-i puna eticheta de jucator interesant pentru FCSB. Ceva mai temperat, Nicolae Dica a transmis, insa, ca mijlocasul de 20 de ani are nevoie de mai mult decat…

- Spune despre Crucea Rosie ca este a doua sa familie. E voluntar al filialei judetene Arad de peste sapte ani, in prezent fiind membru ales in Comitetul Judetean al Crucii Rosii. Samuel Dragos are 26 de ani si este medic rezident la Unitatea de Primire Urgente a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta…

- Sistemul sanitar din Romania este caracterizat prin finantare scazuta si utilizare ineficienta a resurselor publice, sunt principalele concluzii privind Romania continute in Raportul Starea sanatatii in UE 2017. Studiul este realizat o data la doi ani, de catre OCDE si Observatorul european…

- Dosarul de candidatura pentru relocarea sediului Agentiei Europene a Medicamentului a fost realizat de institutiile centrale ale statului, nu de municipalitate, transmite, marti, Primaria Capitalei, precizand ca nu a avut nicio legatura cu alegerea cladirii propusa de Romania pentru gazduirea EMA.…

- Vremea va deveni din ce in ce mai rece in perioada urmatoare, din cauza unui ciclon cu masa de aer rece care va ajunge sambata noapte in partea de nord a tarii noastre si care va determina ...

- Ionut Negoita s-a saturat de Dinamo! Nu e prima oara cand spune ca vinde echipa din ”Stefan cel Mare”, dar acum este hotarat si nimic nu pare ca-l mai poate face sa se razgandeasca. Scandalurile pe care le-a avut cu fanii, in decursul celor aproape cinci ani de cand a preluat echipa, si-au spus cuvantul.…

- In seara aceasta, Leonidele iși vor face apariția, iar acestea vor putea fi vazute in mai multe parți ale globului. Totodata, sa nu uitam faptul ca vor avea anumite efecte asupra noastra.

- Actualizarile CA Privileged Access Manager includ capabilitati noi pentru management centralizat, performante imbunatatite si securitatea datelor CA Technologies (NASDAQ:CA) lanseaza o noua versiune a solutiei CA Privileged Management Management (PAM), care adreseaza nevoile de scalabilitate…

- Gina Felea, devenita cunoscuta dupa ce oferea locuri de munca in clubul ei de noapte din Torino s-a reprofilat. Gina Felea, cunoscuta și ca ”diva de la Murgeni”, o romanca stabilita in Italia devenita cunoscuta pentru ca oferea tinerelor din Romania locuri de munca in clubul ei de noapte din Torino,…

- Scrisoare deschisa catre premier, dupa adoptarea noilor masuri fiscale. Dupa adoptarea Ordonanței privind noile masuri fiscale, lumea s-a imparțit in doua tabere. In special, angajații direct afectați de aceste decizii. Guvernul a adoptat toate modificarile aduse Codului Fiscal miercuri, 8 noiembrie.…

- „Este cel mai mare pachet de masuri finantat din fonduri europene destinat somerilor si imbunatatirii situatiei de pe piata muncii din Romania. Sprijinim in acelasi timp si angajatorii, dar si pe cei care doresc sa-si gaseasca un loc de munca, oferind stimulente care sa-i puna in valoare pe tineri…

- Conform unor surse apropiate Casei Regale din Romania, starea de sanatate a Regelui Mihai s-a ameliorat. Majestatea sa mananca si comunica. Vestea vine dupa ce saptamana aceasta Casa Regala a emis un comunicat cu vesti ingrijoratoare. Regele Mihai I se afla „in stare de suferinta", la resedinta din…

- Ani de zile, un serviciu ILEGAL de ambulanta a crescut si a inflorit chiar langa serviciul public. Condusa de un angajat al institutiei, firma a avut o cifra de afaceri de peste 100.000 de lei.

- Avocata lui Liviu Dragnea, Maria Vasii a declarat ca liderul PSD nu are un dosar pe numele sau deschis in Brazilia. Se pare ca procurorii brazilieni cautau un cetațean brazilian care nu-și platise taxele și in cele din urma au decis sa nu mai deschida un dosar.„Nu a fost deschis un caz oficial…

- Selectionerul Cosmin Contra se bucura ca avea ocazia de a-l avea ca adversar pe Mircea Lucescu la amicalul cu Turcia. „Gurita” a declarat ca „Il Luce” este cel mai bun antrenor e care l-a avut Romania vreodata si a spus ca acest meci reprezinta pentru selectionata tarii noastre un nou inceput.A

- Profiturile si comisioanele practicate de bancile din Romania sunt mai mari decat in alte state din Uniunea Europeana, iar concurenta nu prea functioneaza, a declarat Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, care adauga ca a prezentat in Parlament mai multe solutii pentru a veni in sprijinul…

- Presedintele Federatiei Sindicatelor din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP), Sorin Dumitrascu, a precizat, pentru agentia de presa MEDIAFAX, ca trei condamnati, printre care si un cetatean strain, au fost eliberati din greseala in baza recursului compensatoriu din Penitenciarul…