- Alex Bodi a avut replica imediat ce i s-a facut referire la separarea de Bianca Dragușanu, cea care i-a fost iubita pentru o scurta perioada de timp. Bianca Dragușanu și Alex Bodi s-au certat in public dupa Craciun. Cei doi au avut o discuție in contradictoriu chiar in restaurantul unde se aflau in…

- Patronul FCSB, Gigi Becali, era sa fie batut, la Poiana Brașov, de fostul ginere al lui Traian Basescu, Bogdan Ionescu (Syda). Cei doi au ajuns doar sa se certe, insa un impresar cunoscut, Dumitru Tudor, zis și Dumitru ”Ciorba”, s-a laudat ca el l-a batut pe Becali.„De dimineața la tv știri…

