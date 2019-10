Becali, trei ore cu Gheorghe Dincă: ”Aflu tot adevărul”. ȘOC la România TV „Nu putem sa gasim adevarul de la Dinca. Fa-ma tu, stat roman, pe mine procuror. Trei ore sa fac ancheta cu Dinca. Eu, in trei ore, aflu tot adevarul. Știi cum il aflu? Nu imi trebuie prea mult. Un ciocan pe o singura unghie și, cand ridici ciocanul pe a doua unghie, sa vezi cum zice Dinca: stop! O sa spuneți nu, ca e cu violența, ancheta. Pai daca a ars, omorat fete, sufera familii, mame, frați, surori, pai ce mare lucru este un ciocan pe o unghie?! Ca sa aflu tot adevarul, sa nu mai aduca FBI. Lasați-ma trei ore cu el, va spun adevarul eu, Becali!”, a spus Gigi Becali, sambata, intr-o… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

